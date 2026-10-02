Aumento no número de furtos de cabos de energia prejudica operações do metrô no Recife

CBTU já contabilizou 20 ocorrências em 2026, três a mais do que em todo o ano passado; prejuízo com reparos chega a cerca de R$ 500 mil

Cabos furtados prejudicam operação do Metrô do Recife e já somam 20 registros em 2026 (Rafael Vieira/DP Fotos)

Os furtos de cabos de energia e equipamentos do Metrô do Recife já geraram 20 Boletins de Ocorrência registrados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) entre janeiro e setembro de 2026. Em todo o ano de 2025, foram 17 notificações. Além do prejuízo financeiro, as ocorrências afetam diretamente a circulação dos trens e aumentam o intervalo entre as viagens.

Segundo a CBTU, os reparos provocados pelos furtos já custaram aproximadamente R$ 500 mil neste ano. O valor inclui a substituição de fiação e a recuperação de equipamentos do sistema de sinalização danificados durante as ações.

A CBTU explica que, quando os cabos são retirados, o sistema de sinalização pode operar com restrições por questões de segurança. Em trechos onde os trens circulam normalmente entre 50 e 60 km/h, a velocidade pode ser reduzida para 10 a 15 km/h. Também existe o risco de frenagem brusca caso o problema seja identificado quando a composição já estiver passando pelo trecho afetado.

Na Linha Sul, a CBTU informou que o problema já provocou a retirada de 17 viagens da programação, aumentando os intervalos entre os trens e deixando as composições mais cheias, principalmente nos horários de pico.

A CBTU afirma que os casos de furto de cabos são considerados ocorrências de menor potencial ofensivo. Segundo a companhia, mesmo com flagrantes e registros envolvendo reincidentes, os suspeitos acabam liberados após a adoção das medidas previstas para esse tipo de ocorrência, geralmente com a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

A companhia pede que passageiros e moradores denunciem movimentações suspeitas nas proximidades da rede metroviária. O Disque Denúncia da CBTU funciona 24 horas pelo telefone (81) 3972-8778. Não é necessário se identificar.

Paralisação provocada por furto

Um dos casos de maior impacto ocorreu em 8 de julho, quando a CBTU identificou o furto de aproximadamente três metros de cabo no pontilhão próximo à Estação Werneck, em Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife.

A retirada da fiação afetou o sistema de sinalização e provocou a suspensão da circulação na Linha Centro. As estações dos ramais Camaragibe e Jaboatão chegaram a ser fechadas temporariamente. A Linha Sul continuou funcionando.

Na ocasião, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano colocou em operação linhas emergenciais para atender os passageiros afetados pela paralisação.

