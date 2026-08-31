Corpo de jovem desaparecida é encontrado com marcas de tiros, facadas e queimaduras em Passarinho, no Recife

Maria Luiza, de 19 anos, estava desaparecida desde a sexta-feira (28); o corpo foi encontrado na manhã deste domingo (30), no bairro de Passarinho, na Zona Norte do Recife

Vitima deixou dois filhos (Reprodução/Redes Sociais)

O corpo de uma jovem de 19 anos, que estava desaparecida desde a última sexta-feira (28), foi encontrado na madrugada de sábado (29), no bairro de Passarinho, na Zona Norte do Recife. Maria Luiza, conhecida como “Mallu”, era moradora do Pina e deixa dois filhos.

Segundo informações repassadas à Polícia, antes de desaparecer, a jovem teria sido vista em um caldinho no bairro Beira Rio, onde, segundo relatos de populares, entrou em um carro em frente a um estabelecimento. Depois disso, não houve mais informações sobre o paradeiro dela.

Maria Luiza foi localizada morta com perfurações de tiros e golpes de faca, além de sinais de queimaduras.

A área do crime foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que um inquérito foi instaurado e diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

“O caso está sob a coordenação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)”, afirmou.