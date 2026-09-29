Bandeira verde alivia o bolso, mas exige consumo responsável, diz Neoenergia Pernambuco

Conta de energia (Nivaldo Fran)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, na sexta-feira (25) o retorno da bandeira tarifária verde para o mês de outubro, encerrando o ciclo de bandeiras amarelas, que estavam vigentes desde de maio. Para a Neonergia Pernambuco, a mudança representa um alívio para o orçamento das famílias e também para pequenos negócios, comércios e indústrias.

“É uma notícia positiva para os consumidores, porque elimina o custo adicional aplicado nos últimos meses. A bandeira verde, porém, não substitui a adoção de hábitos eficientes. O uso consciente da energia continua sendo a melhor forma de economizar e contribuir para a sustentabilidade do sistema elétrico”, destaca o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Gabriel Lopes.

A alteração ocorre devido ao aumento do volume de chuvas nas regiões Sul e Sudeste, que contribuiu para a recuperação e estabilização dos reservatórios das usinas hidrelétricas, reduzindo a necessidade de utilização de fontes de geração mais caras, como as termelétricas.

De acordo com a Neoenergia, mesmo sem a cobrança adicional na conta de luz, a bandeira verde possibilita o reforço do uso consciente da energia elétrica.

Entre as orientações da distribuidora para reduzir o valor da conta e evitar desperdícios estão o aproveitamento da iluminação natural durante o dia, o uso racional de equipamentos de refrigeração, a substituição de lâmpadas antigas por modelos LED e a atenção para evitar que aparelhos eletrônicos permaneçam ligados sem necessidade.

Confira os valores das bandeiras tarifárias:

- Bandeira Verde: sem cobrança adicional;

- Bandeira Amarela: acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos;

- Bandeira Vermelha Patamar 1: acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh;

- Bandeira Vermelha Patamar 2: acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh.

