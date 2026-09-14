Consumidores podem trocar materiais recicláveis por desconto na conta de energia

Neoenergia Pernambuco realiza, até o próximo sábado (19), mutirão do Projeto Vale Luz em 29 pontos de atendimento ao cliente

O projeto recebe papel, papelão, plásticos, metais, vidro, óleo de cozinha usado e equipamentos eletrônicos (Foto: Divulgação/Neoenergia)

Até o próximo sábado (19), um mutirão do Projeto Vale Luz, ampliam as oportunidades para que os clientes troquem resíduos recicláveis por descontos na conta de energia elétrica.

A Neoenergia Pernambuco conta com 29 pontos de atendimento, reunindo ações itinerantes em comunidades, pontos fixos de coleta e máquinas inteligentes instaladas em locais de grande circulação.

Entre janeiro e julho deste ano, o Vale Luz concedeu aproximadamente R$ 515 mil em descontos para os participantes, um crescimento de cerca de 19% em relação ao mesmo período de 2025. Ao todo, foram recolhidas mais de 694 toneladas de resíduos recicláveis nos sete primeiros meses de 2026. Atualmente, o projeto conta com mais de 5 mil clientes cadastrados em Pernambuco.

Podem participar todos os clientes da Neoenergia Pernambuco que estejam em dia com a distribuidora. Para realizar o cadastro, basta apresentar uma conta de energia e um documento oficial com foto. Os créditos são calculados no ato da entrega dos materiais e lançados na fatura subsequente.

O projeto recebe papel, papelão, plásticos, metais, vidro, óleo de cozinha usado e equipamentos eletrônicos. Os resíduos devem estar limpos e separados por tipo para facilitar o processo de pesagem e reciclagem. Geladeiras, refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado não são aceitos.

Nas máquinas inteligentes, os clientes também podem acumular créditos por meio do descarte de embalagens recicláveis e optar pelo abatimento na conta de energia ou pela doação para instituições sociais cadastradas.

Números do programa

Os resultados demonstram o crescimento contínuo do programa. Entre janeiro e julho deste ano, o Vale Luz concedeu aproximadamente R$ 515 mil em descontos para os participantes, um crescimento de cerca de 19% em relação ao mesmo período de 2025.

Ao todo, foram recolhidas mais de 694 toneladas de resíduos recicláveis nos sete primeiros meses de 2026. Atualmente, o projeto conta com mais de 5 mil clientes cadastrados em Pernambuco.



Veja os pontos de atendimentos



SEGUNDA-FEIRA (14/09)



Brejo de Beberibe

Rua Arapoema, nº 35, Brejo de Beberibe, Recife

Ponto de referência: Projeto Esperança, próximo à fábrica da Kinitus

Horário: 9h30 às 14h

Córrego do Jenipapo

Rua Adolfo Caminha, 31, Córrego do Jenipapo, Recife

Ponto de referência: Conselho de Moradores, em frente à Capela de São José

Horário: 9h30 às 14h

TERÇA-FEIRA (15/09)



Coqueiral

Rua Alcântara, 176, Coqueiral, Recife

Ponto de referência: Igreja Batista de Coqueiral

Horário: 9h30 às 14h

Vila Tamandaré

Rua Dr. Gilardi Rodrigues dos Santos, 44, Vila Tamandaré, Recife

Ponto de referência: em frente à Associação Comunitária da Vila Tamandaré

Horário: 9h30 às 14h

QUARTA-FEIRA (16/09)



Bola na Rede

Avenida Padre Mosca de Carvalho, s/n, Recife

Ponto de referência: ao lado do Mercadinho Preço Mínimo

Horário: 9h30 às 14h

Bomba do Hemetério

Rua Bomba do Hemetério, s/n, Recife

Ponto de referência: próximo à Escola Mardônio

Horário: 9h30 às 11h

QUINTA-FEIRA (17/09)



Aritana - Imbiribeira

Rua Sargento Silvino de Macedo, 208, Imbiribeira, Recife

Ponto de referência: ao lado do Condomínio Vita Club

Horário: 9h30 às 11h30

Celeiro das Alegrias Futuras

Rua Frois de Abreu, 140, Camaragibe

Ponto de referência: Creche Vivendo e Aprendendo

Horário: 9h30 às 14h

Ilha de Deus

Associação Remo, em frente à Praça da Ilha de Deus, Imbiribeira, Recife

Horário: 9h às 11h30

UR-7 Várzea

Rua Vale do Siriji, s/n, Várzea, Recife

Ponto de referência: Paróquia São Francisco de Assis

Horário: 9h30 às 14h

SEXTA-FEIRA (18/09)



Janga

Rua Brejo da Madre de Deus, 180, Janga, Paulista

Ponto de referência: Conjunto Praia do Janga

Horário: 9h30 às 14h

SÁBADO (19/09)



Boa Viagem

Rua Almirante Nelson Fernandes, Boa Viagem, Recife

Ponto de referência: entrada do Parque Santos Dumont

Horário: 9h30 às 14h

Lagoa do Araçá

Avenida José Ferreira Lins, Imbiribeira, Recife

Ponto de referência: Econúcleo da Prefeitura do Recife

Horário: 8h às 11h

Prazeres

Rua Fernando Vieira Pinto, 318, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes

Ponto de referência: próximo ao Residencial Aritana

Horário: 9h30 às 14h

PONTOS FIXOS DE COLETA



Imbiribeira

Rua Sargento Sílvio Delmar Holembach, 200, Imbiribeira, Recife

Ponto de referência: EREM São Francisco de Assis

Segunda a sexta, das 8h às 16h | Sábado, das 8h às 12h

Jaqueira

Praça Souto Filho, s/n, Jaqueira, Recife

Ponto de referência: Praça do Cachorro

Segunda a sábado, das 7h às 19h

Madalena

Rua Real da Torre, s/n, Madalena, Recife

Ponto de referência: Praça da Madalena, em frente ao Mercado da Madalena

Segunda a sexta, das 8h às 17h | Sábado, das 8h às 12h

Várzea

Rua João Francisco Lisboa, 385, Várzea, Recife

Ponto de referência: ao lado do Hub Plural

Segunda a sexta, das 8h às 17h | Sábado, das 8h às 12h

Limoeiro

PE-50, Limoeiro

Ponto de referência: Hiper Cordeiro Juá

Segunda a sexta, das 8h às 17h | Sábado, das 8h às 12h