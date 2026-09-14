Consumidores podem trocar materiais recicláveis por desconto na conta de energia
Neoenergia Pernambuco realiza, até o próximo sábado (19), mutirão do Projeto Vale Luz em 29 pontos de atendimento ao cliente
Isabella Raquel Fabricio e Silva
Publicado: 14/09/2026 às 11:17
O projeto recebe papel, papelão, plásticos, metais, vidro, óleo de cozinha usado e equipamentos eletrônicos (Foto: Divulgação/Neoenergia)
Até o próximo sábado (19), um mutirão do Projeto Vale Luz, ampliam as oportunidades para que os clientes troquem resíduos recicláveis por descontos na conta de energia elétrica.
A Neoenergia Pernambuco conta com 29 pontos de atendimento, reunindo ações itinerantes em comunidades, pontos fixos de coleta e máquinas inteligentes instaladas em locais de grande circulação.
Entre janeiro e julho deste ano, o Vale Luz concedeu aproximadamente R$ 515 mil em descontos para os participantes, um crescimento de cerca de 19% em relação ao mesmo período de 2025. Ao todo, foram recolhidas mais de 694 toneladas de resíduos recicláveis nos sete primeiros meses de 2026. Atualmente, o projeto conta com mais de 5 mil clientes cadastrados em Pernambuco.
Podem participar todos os clientes da Neoenergia Pernambuco que estejam em dia com a distribuidora. Para realizar o cadastro, basta apresentar uma conta de energia e um documento oficial com foto. Os créditos são calculados no ato da entrega dos materiais e lançados na fatura subsequente.
O projeto recebe papel, papelão, plásticos, metais, vidro, óleo de cozinha usado e equipamentos eletrônicos. Os resíduos devem estar limpos e separados por tipo para facilitar o processo de pesagem e reciclagem. Geladeiras, refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado não são aceitos.
Nas máquinas inteligentes, os clientes também podem acumular créditos por meio do descarte de embalagens recicláveis e optar pelo abatimento na conta de energia ou pela doação para instituições sociais cadastradas.
Números do programa
Os resultados demonstram o crescimento contínuo do programa. Entre janeiro e julho deste ano, o Vale Luz concedeu aproximadamente R$ 515 mil em descontos para os participantes, um crescimento de cerca de 19% em relação ao mesmo período de 2025.
Ao todo, foram recolhidas mais de 694 toneladas de resíduos recicláveis nos sete primeiros meses de 2026. Atualmente, o projeto conta com mais de 5 mil clientes cadastrados em Pernambuco.
Veja os pontos de atendimentos
SEGUNDA-FEIRA (14/09)
Brejo de Beberibe
Rua Arapoema, nº 35, Brejo de Beberibe, Recife
Ponto de referência: Projeto Esperança, próximo à fábrica da Kinitus
Horário: 9h30 às 14h
Córrego do Jenipapo
Rua Adolfo Caminha, 31, Córrego do Jenipapo, Recife
Ponto de referência: Conselho de Moradores, em frente à Capela de São José
Horário: 9h30 às 14h
TERÇA-FEIRA (15/09)
Coqueiral
Rua Alcântara, 176, Coqueiral, Recife
Ponto de referência: Igreja Batista de Coqueiral
Horário: 9h30 às 14h
Vila Tamandaré
Rua Dr. Gilardi Rodrigues dos Santos, 44, Vila Tamandaré, Recife
Ponto de referência: em frente à Associação Comunitária da Vila Tamandaré
Horário: 9h30 às 14h
QUARTA-FEIRA (16/09)
Bola na Rede
Avenida Padre Mosca de Carvalho, s/n, Recife
Ponto de referência: ao lado do Mercadinho Preço Mínimo
Horário: 9h30 às 14h
Bomba do Hemetério
Rua Bomba do Hemetério, s/n, Recife
Ponto de referência: próximo à Escola Mardônio
Horário: 9h30 às 11h
QUINTA-FEIRA (17/09)
Aritana - Imbiribeira
Rua Sargento Silvino de Macedo, 208, Imbiribeira, Recife
Ponto de referência: ao lado do Condomínio Vita Club
Horário: 9h30 às 11h30
Celeiro das Alegrias Futuras
Rua Frois de Abreu, 140, Camaragibe
Ponto de referência: Creche Vivendo e Aprendendo
Horário: 9h30 às 14h
Ilha de Deus
Associação Remo, em frente à Praça da Ilha de Deus, Imbiribeira, Recife
Horário: 9h às 11h30
UR-7 Várzea
Rua Vale do Siriji, s/n, Várzea, Recife
Ponto de referência: Paróquia São Francisco de Assis
Horário: 9h30 às 14h
SEXTA-FEIRA (18/09)
Janga
Rua Brejo da Madre de Deus, 180, Janga, Paulista
Ponto de referência: Conjunto Praia do Janga
Horário: 9h30 às 14h
SÁBADO (19/09)
Boa Viagem
Rua Almirante Nelson Fernandes, Boa Viagem, Recife
Ponto de referência: entrada do Parque Santos Dumont
Horário: 9h30 às 14h
Lagoa do Araçá
Avenida José Ferreira Lins, Imbiribeira, Recife
Ponto de referência: Econúcleo da Prefeitura do Recife
Horário: 8h às 11h
Prazeres
Rua Fernando Vieira Pinto, 318, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes
Ponto de referência: próximo ao Residencial Aritana
Horário: 9h30 às 14h
PONTOS FIXOS DE COLETA
Imbiribeira
Rua Sargento Sílvio Delmar Holembach, 200, Imbiribeira, Recife
Ponto de referência: EREM São Francisco de Assis
Segunda a sexta, das 8h às 16h | Sábado, das 8h às 12h
Jaqueira
Praça Souto Filho, s/n, Jaqueira, Recife
Ponto de referência: Praça do Cachorro
Segunda a sábado, das 7h às 19h
Madalena
Rua Real da Torre, s/n, Madalena, Recife
Ponto de referência: Praça da Madalena, em frente ao Mercado da Madalena
Segunda a sexta, das 8h às 17h | Sábado, das 8h às 12h
Várzea
Rua João Francisco Lisboa, 385, Várzea, Recife
Ponto de referência: ao lado do Hub Plural
Segunda a sexta, das 8h às 17h | Sábado, das 8h às 12h
Limoeiro
PE-50, Limoeiro
Ponto de referência: Hiper Cordeiro Juá
Segunda a sexta, das 8h às 17h | Sábado, das 8h às 12h