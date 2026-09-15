Neoenergia Pernambuco realiza mutirão em Rio Doce para evitar que milhares de clientes percam a Tarifa Social de Energia

Ação segue até a próxima sexta-feira (18), das 9h às 16h, na Vila Olímpica. Mais de 7 mil famílias podem perder o benefício em Olinda

A perda do benefício pode representar um impacto significativo no orçamento das famílias (Foto: Divulgação/Arpe)

A Neoenergia Pernambuco está realizando um mutirão de inscrição e atualização cadastral da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) em Olinda. A ação acontece até a próxima sexta-feira (18), das 9h às 16h, na Vila Olímpica de Rio Doce, localizada na Avenida Brasil, s/n.

A iniciativa conta com a parceria do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e tem como objetivo facilitar o acesso ao benefício e evitar que famílias de baixa renda percam o desconto na conta de energia por problemas cadastrais.

Desde o início deste ano, o Governo Federal definiu que a titularidade da conta de energia deve estar no nome do responsável familiar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), do beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou de uma pessoa pertencente ao mesmo grupo familiar registrado no sistema.

Além disso, o endereço da unidade consumidora precisa ser exatamente igual ao informado no CadÚnico ou no cadastro do INSS, no caso dos beneficiários do BPC.

A perda do benefício pode representar um impacto significativo no orçamento das famílias. Atualmente, consumidores enquadrados na Tarifa Social e com consumo de até 80 kWh por mês têm direito à gratuidade nessa faixa de consumo. Caso não regularizem a situação, os clientes poderão voltar a pagar integralmente a conta de energia, além da Contribuição de Iluminação Pública, quando aplicável.

Durante o mutirão, os clientes poderão atualizar informações junto ao CRAS, corrigir dados do Cadastro Único, realizar troca de titularidade da conta de energia e efetuar o cadastramento na Tarifa Social, caso ainda não recebam o benefício, mesmo tendo direito.

“O cliente que comparecer ao local poderá resolver todas as pendências em um único atendimento. Primeiro, será feito o ajuste cadastral junto ao CRAS e, em seguida, a equipe da Neoenergia realizará a atualização da titularidade da conta ou o cadastramento na Tarifa Social, quando necessário. Nosso objetivo é facilitar o acesso ao benefício e evitar que essas famílias percam esse direito”, afirma o gerente comercial da Neoenergia Pernambuco, Adriano Barros.

Quem tem direito à Tarifa Social de Energia Elétrica?

Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa, incluindo famílias indígenas e quilombolas;



Famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar mensal de até três salários-mínimos que possuam integrante com doença ou condição que exija o uso continuado de equipamentos elétricos essenciais à vida;



Famílias de baixa renda com idoso ou pessoa com deficiência que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).







