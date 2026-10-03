Eleição terá operação especial de segurança, estradas e energia em Pernambuco

Rodovias terão esquema especial e Neoenergia reforçará equipes para evitar interrupções. Mais de 15 mil profissionais serão mobilizados pelas forças de segurança no dia da votação

1.852 policiais foram enviados para reforçar a segurança no interior do estado durante as eleições deste ano (Foto: Divulgação/SDS)

O primeiro turno das eleições de 2026, neste domingo (4), terá uma operação especial em Pernambuco para garantir o deslocamento dos eleitores, a segurança nos locais de votação e o funcionamento de serviços essenciais. Na Região Metropolitana do Recife, ônibus e metrô terão transporte gratuito e reforço na operação.

Mais de 15 mil profissionais serão mobilizados pelas forças de segurança no dia da votação, com drones, centros de monitoramento e delegacias funcionando 24 horas. Nas rodovias, a fiscalização será reforçada e as lombadas eletrônicas da BR-232 entre Recife e Caruaru serão desligadas temporariamente. A Neoenergia também terá equipes extras e monitoramento permanente para atender os locais de votação em caso de ocorrências na rede elétrica.

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Mais de 15 mil profissionais serão mobilizados

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) programou 32.799 postos de trabalho para a Operação Eleições, que começou na quinta-feira (1º) e segue até o dia 5 de outubro. O número corresponde a postos de trabalho, e não à quantidade de profissionais.

Do total, 29.267 postos são da Polícia Militar, 2.800 da Polícia Civil, 308 do Corpo de Bombeiros, 40 do GGPOC, 62 da Defesa Civil, 132 da Corregedoria e 190 da própria SDS. No domingo, serão 15.176 profissionais mobilizados. O investimento extra na operação será de R$ 5.903.820, principalmente para o pagamento de diárias dos profissionais empregados no esquema especial.

O planejamento envolve as polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Corregedoria, SDS e Grupamento Tático Aéreo (GTA), além de órgãos federais e da Justiça Eleitoral. O policiamento ordinário será mantido durante o período.

A Polícia Militar enviou nesta quinta-feira (1º), um total de 1.852 policiais para reforçar a segurança no interior. Desses, 1.449 foram destinados ao Agreste e 403 ao Sertão. Entre as funções estão a escolta das urnas eletrônicas, o combate a crimes eleitorais e o atendimento de ocorrências e denúncias.

Segundo o comandante-geral da PMPE, Ivanildo Torres, essa será a maior operação voltada para as eleições. No dia da votação, serão mais de 13 mil policiais militares empregados em todo o estado. O objetivo é garantir a segurança dos 3.364 locais de votação, distribuídos pelos 184 municípios e também em Fernando de Noronha.

Segundo o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, os policiais acompanham o transporte dos equipamentos para o interior, a entrega aos presidentes das seções e a segurança no entorno dos locais de votação.

A SDS ainda utilizará 42 drones para acompanhar ocorrências e ações de fiscalização. As imagens serão transmitidas aos centros de monitoramento e integradas às câmeras das centrais de segurança. Os Centros Integrados de Comando e Controle funcionarão no Recife, Caruaru, Serra Talhada e Petrolina, com acompanhamento das ocorrências em tempo real.

A Polícia Civil manterá as delegacias funcionando 24 horas a partir das 7h do sábado (3), até o término da apuração no domingo (4). A medida alcançará unidades das 184 cidades pernambucanas. No Recife, além das cinco delegacias seccionais, a Central de Flagrantes também funcionará durante o período.

A Polícia Científica terá reforço nos atendimentos. O Corpo de Bombeiros atuará em ocorrências de atendimento pré-hospitalar, salvamento terrestre e aquático, combate a incêndios e transporte de pessoas com deficiência previamente cadastradas no TRE-PE.

A Defesa Civil terá postos integrados aos centros de comando, enquanto a Corregedoria manterá equipes para acompanhar eventuais denúncias de desvios de conduta envolvendo agentes públicos.

PF mira compra de votos e crimes cibernéticos

Cerca de 70% do efetivo da Polícia Federal em Pernambuco será empregado na operação eleitoral. Os profissionais responsáveis por serviços de polícia administrativa, como emissão de passaportes, controle migratório e fiscalização de armas e produtos químicos, não serão incluídos no esquema.

O efetivo será distribuído pelos polos do Recife, Caruaru e Salgueiro, com equipes volantes circulando pelos municípios de cada região. Entre os focos da PF estão crimes de violência política de gênero, crimes cibernéticos relacionados à desinformação e corrupção eleitoral, incluindo compra de votos.

A população poderá comunicar possíveis crimes por meio do Comunica PF, ferramenta que encaminha as informações às equipes responsáveis pelas investigações.

O eleitor também poderá utilizar o aplicativo Pardal, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE), para denunciar possíveis irregularidades, como propaganda irregular e compra de votos. As denúncias serão analisadas pelo Tribunal e poderão ser encaminhadas às forças de segurança ou ao Ministério Público.

Rodovias terão fiscalização e lombadas desligadas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concentrará a atuação nas rodovias federais no controle do fluxo de veículos e na garantia do deslocamento dos eleitores até os locais de votação. A fiscalização também terá como objetivo evitar acidentes, bloqueios e outras ocorrências que possam prejudicar a circulação.

A corporação utilizará câmeras instaladas nas rodovias para identificar possíveis bloqueios e acompanhar o fluxo de veículos. A orientação aos eleitores que precisarem viajar para votar em outro município é sair mais cedo. A PRF também recomenda não dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas e atenção ao estacionamento nas proximidades dos locais de votação.

A inteligência das forças de segurança será utilizada para identificar possíveis esquemas de transporte irregular de eleitores e compra de votos. Informações recebidas pelos canais oficiais poderão ser cruzadas com dados de inteligência.

As lombadas eletrônicas da BR-232, no trecho entre Recife e Caruaru até o entroncamento com a BR-104, serão desligadas das 5h do sábado (3) até as 5h da segunda-feira (5). Painéis de Mensagens Variáveis serão instalados ao longo do trecho para orientar os motoristas.

Mas, de acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens de Pernambuco (DER-PE), o desligamento dos equipamentos não altera os limites de velocidade da rodovia. Os condutores deverão seguir a sinalização e adequar a velocidade às condições da pista.

Energia terá 253 equipes de prontidão

A Neoenergia Pernambuco terá 253 equipes espalhadas pelo Estado durante o fim de semana das eleições, um reforço de 30% em relação ao número habitual. A operação contará ainda com mais de 50 profissionais em monitoramento 24 horas, 61 bases operacionais e atenção especial a 3.389 locais de votação informados pelo TRE.

Entre esses locais, 15 foram considerados prioritários pelo Tribunal. A estrutura inclui quatro analistas dedicados ao atendimento de demandas relacionadas ao TRE, dois engenheiros em escala exclusiva para o período eleitoral, quatro subestações móveis e kits emergenciais distribuídos em pontos estratégicos.

A área de Segurança Corporativa também acompanhará instalações consideradas críticas. A preparação para a operação envolveu a inspeção de mais de 32 mil quilômetros de rede elétrica, mais de 350 mil podas preventivas e mais de 23 mil manutenções. Nos locais prioritários definidos pelo TRE, foram concluídas todas as inspeções dos circuitos que atendem os prédios.

A Neoenergia realizou ainda mais de 731 manutenções em equipamentos de subestações e instalou mais de 150 novos religadores, que ampliam a capacidade de recomposição automática da rede.

Em Fernando de Noronha, foi reforçado o estoque de combustível para garantir a autonomia operacional durante o período eleitoral.

A companhia não realizará desligamentos programados da rede elétrica para serviços de manutenção neste sábado (3) e domingo (4), como medida para evitar impactos no funcionamento da estrutura eleitoral.

A operação de segurança também acompanha o transporte e a distribuição das urnas eletrônicas. O TRE-PE prepara 22.694 urnas para o pleito, entre equipamentos destinados às seções eleitorais e urnas de contingência, além de uma reserva técnica.

Frota de ônibus aumenta 47% e transporte será gratuito

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) vai ampliar a operação de transporte público durante todo o domingo (4). Serão 1.308 veículos em circulação, 419 a mais que em um domingo normal. O aumento é de 47% em relação à frota habitual.

Além do reforço o transporte público será gratuito. Os ônibus convencionais, as linhas de BRT e os serviços complementares serão gratuitos das 4h às 19h. Quem não possui cartão VEM também poderá utilizar o transporte sem pagar. Nesse caso, a orientação é solicitar a liberação da passagem ao motorista.

As linhas Centro e Sul do metrô do Recife terão gratuidade das 5h às 23h. A mesma regra de gratuidade deverá ser aplicada em eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro.

A gratuidade segue a Resolução nº 23.751/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina o transporte coletivo gratuito nos dias de votação, com frequência compatível com a dos dias úteis.

