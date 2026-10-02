Recife será a primeira cidade do Brasil a contar com nova categoria premium da 99

Capital pernambucana será a cidade-piloto do serviço 99Premier, modalidade premium da plataforma que resgatará origens do transporte por app, com oferta de água e cabos carregadores para celular que serão oferecidos pela própria 99

Categoria 99Premier só aceitará veículos fabricados a partir de 2022 (Foto: 99/Divulgação)

A 99, empresa brasileira de tecnologia voltada à mobilidade, começou a operar um novo serviço no Brasil, o 99Premier, nova categoria premium da plataforma. O Recife foi escolhida como cidade-piloto e será a primeira do país a receber a modalidade, cuja estreia está prevista para a segunda quinzena de outubro. A operação local funcionará como etapa de validação operacional antes da expansão para outras praças nacionais.

A escolha do Recife, segundo a empresa, levou em conta a maturidade do mercado local e o histórico de operação da plataforma no município. De acordo com o diretor de operações da 99, Fabrício Ribeiro, a praça servirá como base para aferir o desempenho e calibrar a logística do serviço. "Recife tem um papel muito importante nessa nova fase da 99. Estamos olhando para toda a jornada, desde o veículo, seleção e boas práticas, até os detalhes de conforto e atendimento de passageiros e motoristas, para entregar um serviço consistente", destacou o executivo.

Critérios e regras da operação



Para operar na modalidade, os motoristas parceiros precisarão cumprir uma série de exigências prévias. O regulamento estipula uma pontuação mínima de 4,9 estrelas na plataforma, histórico de ao menos 100 corridas já realizadas pelo aplicativo e participação em módulo instrucional de boas práticas.

As exigências para os automóveis também foram alteradas: a categoria aceitará apenas veículos fabricados a partir de 2022, com modelos e cores previamente determinados pela empresa.

Voltando às origens do transporte por apps, os veículos contarão com cabos carregadores para celular, água em embalagens recicláveis e lenços, com pontos de retirada e reposição sob responsabilidade da própria 99.

Pelo aplicativo, os passageiros poderão definir antecipadamente preferências sobre temperatura do ar-condicionado, som ambiente e interação verbal durante o trajeto.

Melhor remuneração para o motorista

No aspecto econômico para os condutores parceiros, a 99 projeta que a remuneração por viagem na 99Premier seja até 60% superior à praticada na categoria de entrada (99Pop) e cerca de 20% acima da 99Plus. Como contrapartida aos filtros para os motoristas, a plataforma também restringirá a base de demanda: apenas usuários com nota média igual ou superior a 4,7 poderão solicitar viagens na categoria.

Para viabilizar a entrada de condutores que não disponham de veículos dentro das especificações exigidas, a 99 fechou acordos comerciais com as locadoras Movida e Foco para disponibilização de frota dedicada com descontos específicos. O pacote de incentivos inclui ainda redução de custos operacionais via programa 99Abastece (desconto em combustíveis) e condições especiais de recarga elétrica por meio do 99Recarga, que prevê abatimento de até 15% nas redes ZigVolt e VectorEnergy.

Segurança à bordo

A integração da nova modalidade ao ecossistema técnico da 99 mantém os protocolos de monitoramento já operados pela plataforma, como verificação cadastral de identidade, compartilhamento de trajeto em tempo real, gravação de áudio em corridas e botão de acionamento de emergência. A categoria contará ainda com canais de suporte dedicados para o atendimento de condutores e usuários.