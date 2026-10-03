Eleições 2026: confira o que é proibido e documentos necessários no dia de votação

Pernambuco terá 771 seções eleitorais em novos endereços e transporte gratuito no Grande Recife. Eleitores devem ficar atentos às regras e documentos essenciais no dia de votação

Tribunal Regional Eleitoral apresenta a estrutura e demonstra testes da urna eletrônica para as Eleições de 2026 (Fernando Frazão/Agência Brasil© )

Os eleitores de Pernambuco vão às urnas neste domingo (4) para o primeiro turno das Eleições 2026. A votação acontece das 8h às 17h, no horário de Brasília, e quem ainda não conferiu o local de votação deve fazer a consulta antes de sair de casa. No estado, 771 seções eleitorais funcionarão em endereços diferentes dos utilizados em 2024.

Ao todo, as mudanças de endereço atingem 90 municípios pernambucanos. O Recife concentra o maior número de alterações, com 88 seções, seguido por Olinda (38), Carpina (31), Lagoa de Itaenga (30) e Paulista (29). O TRE-PE recomenda que o eleitor confirme antecipadamente zona, seção e endereço.

A consulta do local de votação pode ser feita pelo aplicativo e-Título, na opção “Onde votar”, pelo Autoatendimento Eleitoral do TSE ou pelo telefone e WhatsApp do TRE-PE, no número (81) 3194-9400.

No dia da eleição, o Disque Eleitor funcionará das 7h às 19h. A assistente virtual Julia, pelo WhatsApp, funciona 24 horas.

Quem estiver fora do município do domicílio eleitoral poderá justificar a ausência no próprio dia da votação, das 8h às 17h, pelo e-Título ou presencialmente e quem não justificar no dia terá até 3 de dezembro de 2026 para apresentar a justificativa referente ao primeiro turno.

Transporte será gratuito no Grande Recife

Os eleitores da Região Metropolitana do Recife terão gratuidade nos ônibus do sistema Grande Recife no domingo (4). O benefício valerá das 4h às 19h para ônibus convencionais, BRT e linhas do Serviço Complementar, incluindo as linhas interbairros. As linhas opcionais não estão incluídas na gratuidade.

O acesso poderá ser feito normalmente com o cartão VEM, sem débito da tarifa. Quem não tiver cartão também poderá utilizar o serviço, mediante autorização do motorista.

Além da gratuidade, o Grande Recife Consórcio preparou uma operação especial para o primeiro turno. Serão 1.308 veículos e 13.473 viagens ao longo do domingo. Em comparação com a operação regular de domingos, isso representa aumento de 47% na frota e de 37% no número de viagens.

O Metrô do Recife também terá tarifa gratuita durante o domingo de votação. A operação será mantida normalmente das 5h às 23h, nas linhas Centro e Sul e no VLT, segundo a CBTU Recife. A gratuidade também está prevista para eventual segundo turno, em 25 de outubro.

A gratuidade do transporte coletivo nos dias de votação atende à regulamentação do TSE, que prevê transporte urbano, intermunicipal e metropolitano gratuito, com frequência compatível com a dos dias úteis.

A regra nacional determina a oferta gratuita de transporte coletivo urbano e intermunicipal nos dias de votação. A frequência do serviço deve ser compatível com a dos dias úteis. A redução injustificada da oferta habitual de transporte pode configurar crime eleitoral.

Por isso, o eleitor deve verificar a operação do transporte em seu município antes de sair de casa, principalmente quem depende de deslocamentos entre cidades.

Também é permitido utilizar normalmente linhas regulares intermunicipais ou interestaduais que já operem no trajeto, desde que não tenham sido fretadas especificamente para transportar eleitores.

Uso de celular na votação

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O celular pode ser utilizado para apresentar o e-Título ou outro documento digital à mesa receptora. Na cabine de votação, porém, nenhum aparelho eletrônico é permitido.

A regra estabelecida pelo TRE-PE também alcança relógios e óculos inteligentes, pulseiras conectadas, fones de ouvido, câmeras e outros equipamentos capazes de registrar, transmitir ou divulgar a escolha do eleitor.

Os equipamentos deverão ser desligados e deixados no local indicado pela mesa antes de o eleitor entrar na cabine.

O que levar no dia da votação?

O eleitor deve levar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório. Também é possível utilizar o e-Título, desde que o aplicativo esteja regularizado e contenha a identificação necessária.

Uma recomendação importante é preparar a “colinha” eleitoral em papel antes de sair de casa. O eleitor poderá consultar a anotação com os números dos candidatos, mas não poderá utilizar o celular dentro da cabine.

A ordem dos votos será:

1. Deputado federal - 4 dígitos

2. Deputado estadual - 5 dígitos

3. Senador - 1ª vaga, 3 dígitos

4. Senador - 2ª vaga, 3 dígitos

5. Governador - 2 dígitos

6. Presidente - 2 dígitos

Eleitores com mais de 80 anos têm prioridade máxima na hora da votação. Também têm preferência pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, pessoas com deficiência, autistas e doadores de sangue, observada a ordem de chegada.

Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem contar com um acompanhante de sua escolha durante a votação, inclusive para auxiliar no preenchimento dos números na urna.

Transporte adaptado para pessoas com deficiência

Pernambuco também terá o programa Seu Voto Importa, que oferece transporte gratuito e adaptado para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida.

O serviço prevê busca na residência, transporte até o local de votação e retorno para casa. O programa foi ampliado e passou a atender 18 municípios pernambucanos, entre eles Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Surubim e Serra Talhada.

As vagas são limitadas e o agendamento é feito pelo WhatsApp (81) 3194-9275, conforme os critérios estabelecidos pela Justiça Eleitoral.

Além disso, o TRE-PE disponibilizará uma Central de Libras por videochamada no WhatsApp (81) 99868-0207, das 7h às 17h, nos dias 3 e 4 de outubro, para eleitores surdos que precisem de orientação sobre votação, título e local de votação.

O que é proibido no dia da eleição?

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No dia da votação, é proibido realizar propaganda eleitoral ou pedir votos nas proximidades dos locais de votação. A chamada boca de urna, que inclui a tentativa de convencer eleitores a votar em determinado candidato, partido ou coligação, é crime eleitoral.

Também não é permitido distribuir santinhos, adesivos, panfletos ou qualquer outro material de campanha durante o domingo. A prática de derramar material de propaganda nas ruas, especialmente nas proximidades das seções eleitorais, também é proibida.

Candidatos, partidos, federações e seus apoiadores não podem promover comícios, carreatas, passeatas ou manifestações coletivas de propaganda no dia da eleição. O uso de alto-falantes, amplificadores de som e outros equipamentos para divulgar propaganda eleitoral também não é permitido.

Candidatos, partidos, federações e coligações não podem fornecer transporte ou alimentação a eleitores com finalidade eleitoral. O deslocamento deve ser feito pelos serviços regulares de transporte ou pelos sistemas gratuitos disponibilizados pelo poder público.

A manifestação individual e discreta da preferência política, por outro lado, é permitida e o eleitor pode usar, por exemplo, camiseta, broche, adesivo ou outro elemento de identificação de sua preferência, desde que isso não seja transformado em uma manifestação coletiva ou em pedido de voto.

Dentro da cabine de votação, o eleitor também não pode fotografar ou filmar a urna ou o próprio voto. Celulares, câmeras, relógios inteligentes e outros equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados e fora da cabine. A medida busca preservar o sigilo do voto.

