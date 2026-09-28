Pernambuco terá 15 mil agentes e 42 drones em operação de segurança nas eleições

De acordo com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a estratégia inclui ações preventivas e reforço do policiamento nos locais de votação

SDS-PE detalha operação de segurança para as eleições de 2026 (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) vai mobilizar 32.799 postos de trabalho para a segurança do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. O planejamento foi apresentado nesta segunda-feira (28), durante coletiva de imprensa, e prevê a atuação integrada das polícias Militar, Civil, Científica, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Corregedoria, SDS e Grupamento Tático Aéreo (GTA), além de órgãos federais e da Justiça Eleitoral.

O número de 32.799 corresponde a postos de trabalho, e não à quantidade de profissionais empregados na operação. Do total, 29.267 são lançamentos da Polícia Militar, 2.800 da Polícia Civil, 308 do Corpo de Bombeiros, 40 do GGPOC, 62 da Defesa Civil, 132 da Corregedoria e 190 da própria SDS. No dia da votação, serão 15.176 profissionais mobilizados.

Segundo os dados apresentados pela secretaria, o investimento extra previsto para a operação é de R$ 5.903.820, destinado principalmente ao pagamento de diárias dos profissionais empregados no esquema especial. A operação começa em 1º de outubro e se estende até o dia 5.

De acordo com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a estratégia inclui ações preventivas e reforço do policiamento nos locais de votação, sem retirar o efetivo das atividades ordinárias de segurança pública.

“Nós estamos trabalhando no planejamento da Operação Eleições já há alguns meses e isso de forma integrada com o Tribunal Regional Eleitoral, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Só no dia das eleições serão mais de 15 mil policiais e bombeiros trabalhando para garantir a segurança do pleito.”

Uma das estratégias apresentadas pela SDS é o uso de 42 drones que serão acionados para acompanhamento de ocorrências e ações de fiscalização, com transmissão de imagens para os centros de monitoramento.

O titular da pasta citou como exemplo uma ocorrência registrada nas eleições de 2024, em Pesqueira, no Agreste, na qual, segundo ele, imagens produzidas por um drone auxiliaram na identificação de compra de votos. A secretaria pretende utilizar a tecnologia novamente para identificar situações suspeitas durante o pleito.

As imagens dos drones serão integradas ao sistema de monitoramento da SDS, juntamente com as câmeras das centrais de segurança. Os Centros Integrados de Comando e Controle funcionarão em Recife, Caruaru, Serra Talhada e Petrolina, com acompanhamento das ocorrências em tempo real.

Polícia Civil terá delegacias funcionando 24 horas

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A Polícia Civil manterá as delegacias funcionando durante o período eleitoral. Segundo a SDS, todas as unidades das 184 cidades pernambucanas estarão em funcionamento 24 horas a partir das 7h do sábado (3), véspera da votação, até o término da apuração.

No Recife, além das cinco delegacias seccionais, a Central de Flagrantes também funcionará durante o período. A Polícia Científica terá reforço nos atendimentos.

O Corpo de Bombeiros será empregado em ocorrências de atendimento pré-hospitalar, salvamento terrestre e aquático, combate a incêndios e no transporte de pessoas com deficiência previamente cadastradas no TRE-PE.

A Defesa Civil terá postos integrados aos centros de comando e a Corregedoria terá equipes para acompanhar eventuais denúncias de desvios de conduta envolvendo agentes públicos durante o processo eleitoral.

Compra de votos e crimes cibernéticos

Já a Polícia Federal informou que cerca de 70% do efetivo será empregado na operação eleitoral em Pernambuco. Ficam de fora, segundo a superintendente da corporação no estado, Adriana Vasconcelos, os profissionais responsáveis por serviços de polícia administrativa, como emissão de passaportes, controle migratório e fiscalização de armas e produtos químicos.

O efetivo será distribuído pelos três polos da PF no estado, sendo eles o Recife, Caruaru e Salgueiro, com equipes volantes circulando pelos municípios de cada região.

“A Polícia Federal atua, de uma maneira geral, na repressão aos crimes eleitorais. No entanto, a cada eleição são definidos, a partir de diretrizes do órgão central, alguns crimes prioritários. Nesta eleição, a Polícia Federal tem focado muito na questão dos crimes de violência política de gênero, nos crimes cibernéticos, relacionados inclusive à desinformação, e, em especial, no crime de corrupção eleitoral, conhecido como compra de votos.”

A PF também orienta que a população utilize o Comunica PF para informar possíveis crimes. A ferramenta permite o encaminhamento eletrônico das informações às equipes responsáveis pelas investigações.

Fiscalização por meio do aplicativo Pardal

A atuação das forças de segurança será integrada ao trabalho da Justiça Eleitoral. A diretora-geral do TRE-PE, Bruna Campello, afirmou que o Tribunal já está realizando ações de fiscalização e que o aplicativo Pardal permite que eleitores comuniquem possíveis irregularidades.

As denúncias podem envolver, entre outros casos, propaganda irregular e compra de votos. As informações recebidas são analisadas pelo Tribunal e, conforme a situação, encaminhadas às forças de segurança ou ao Ministério Público.

“O aplicativo Pardal permite que o eleitor exerça um papel ativo nessa fiscalização. Ele pode denunciar condutas irregulares, e essas condutas serão apuradas pelo Tribunal, que dará os devidos encaminhamentos. Tudo que estiver fora da lei, fora das normas eleitorais, terá o encaminhamento adequado.”

O TRE-PE também informou que está nas etapas finais de preparação para o primeiro turno. A Justiça Eleitoral prepara 22.694 urnas para o pleito, entre equipamentos destinados às seções eleitorais e urnas de contingência, além de uma reserva técnica.

PRF terá foco no fluxo de veículos nas rodovias

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Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai concentrar a atuação no fluxo de veículos e na garantia de acesso dos eleitores aos locais de votação. O superintendente da corporação em Pernambuco, Cleiton Medeiros, afirmou que a fiscalização também buscará evitar acidentes e bloqueios que possam dificultar o deslocamento.

A orientação nacional para a atuação da PRF durante o primeiro turno estabelece como objetivos a livre circulação dos eleitores e a segurança durante o deslocamento até os locais de votação.

“A nossa forma de trabalho vai ser justamente cuidar do fluxo de veículos, ajudar as pessoas a chegarem aos locais de votação e evitar acidentes que possam provocar qualquer tipo de fechamento de rodovia ou manifestações. A PRF está toda voltada no sentido de garantir que as pessoas cheguem ao seu local de votação.”

A PRF também pretende utilizar câmeras instaladas nas rodovias para identificar eventuais bloqueios ou outras ocorrências. Segundo Medeiros, a corporação trabalhará principalmente com o monitoramento do fluxo, evitando intervenções que prejudiquem desnecessariamente o deslocamento dos eleitores.

O superintendente orientou ainda os eleitores que precisarão viajar para votar em outro município a sair mais cedo e reforçou a recomendação de não dirigir após consumir bebidas alcoólicas, além de atenção ao estacionamento próximo aos locais de votação.

A inteligência das forças de segurança também será empregada na identificação de possíveis esquemas de transporte irregular de eleitores e compra de votos. Segundo a SDS e a PF, informações recebidas por canais oficiais poderão ser cruzadas com dados de inteligência e resultar em ações policiais.

O planejamento estadual também prevê a manutenção do policiamento cotidiano e a SDS ressaltou que o efetivo destinado à Operação Eleições representa um esforço extra, enquanto os serviços ordinários das polícias continuarão sendo realizados.

Além das estruturas em Recife, Caruaru, Serra Talhada e Petrolina, o GTA terá aeronaves nos quatro polos e será responsável pelo apoio aéreo à operação. A estrutura também será utilizada no transporte das urnas para Fernando de Noronha, em parceria com o TRE-PE.

As eleições do primeiro turno acontecem em 4 de outubro e o eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro.