Obras da Prefeitura e da Compesa travam trânsito em avenida de Olinda

Recapeamento e intervenção da companhia ocupam faixas da Dr. José Augusto Moreira, em Casa Caiada; congestionamento passa de 2 km e chega à Ponte do Janga

Obra da Compesa ocupa duas vias no sentido Recife (Foto: Cortesia)

Duas obras em uma mesma avenida estão complicando o trânsito em Olinda. Além do recapeamento do asfalto iniciado pela Prefeitura de Olinda no mês de agosto, uma obra da Compesa passou a ocupar parte de uma das faixas da Avenida Dr. José Augusto Moreira, no bairro de Casa Caiada.

O trânsito, que já estava lento, agora segue praticamente parado. O congestionamento se estende pela Avenida Carlos de Lima Cavalcanti e chega a mais de 2 km, alcançando a região da Ponte do Janga, em Paulista. A via é um dos principais acessos para quem se desloca dos bairros de Rio Doce e Jardim Atlântico, em Olinda, e do Janga, em Paulista, em direção a Olinda.

A executiva de vendas Ana Carla Figueiredo contou que o trajeto que costuma fazer em, no máximo, 30 minutos levou mais de uma hora nesta segunda-feira (15).

“Saio do Janga em direção à Casa Caiada para deixar meu filho na escola e ir para o trabalho. Hoje levei mais de uma hora no mesmo percurso. Não entendo por que eles não realizam essas obras à noite, quando o fluxo é menor e impactaria menos a vida das pessoas”, afirmou.

A analista de Departamento Pessoal Marcela Pontes também se queixou da situação e disse que foi surpreendida pela intervenção.

“Eu fui pega de surpresa. Ontem à noite não tinha nenhum indício de obra. E hoje pela manhã está esse caos. Além da obra de recapeamento, que deixou a via cheia de buracos e poeira, agora tem essa da Compesa, que bloqueou uma faixa inteira”, reclamou.

A obra de recapeamento da Avenida Carlos de Lima Cavalcanti foi noticiada pelo Diario há cerca de 20 dias. Na ocasião, a reportagem mostrou que a retirada da camada de asfalto para a aplicação de um novo pavimento estava causando transtornos para moradores, trabalhadores e motoristas. A quantidade de poeira era tanta que funcionários de um edifício e de um posto de combustível precisavam trabalhar usando máscaras.

Em nota, a Prefeitura de Olinda informou que já foi iniciada a aplicação da nova camada de asfalto na avenida localizada no bairro de Casa Caiada. A ação faz parte das intervenções de requalificação da malha viária e de melhoria da mobilidade urbana.

Ainda segundo a gestão municipal, a intervenção tem como objetivo recuperar as condições de tráfego da via, que recebe diariamente um grande fluxo de veículos e conecta diferentes bairros da cidade.

“Com o novo pavimento, a expectativa é proporcionar mais conforto aos condutores, reduzir impactos causados por desgastes na pista e ampliar a segurança de quem utiliza o trecho”, informou a prefeitura.

O que diz a Compesa

A Compesa informa que iniciou ontem (14) uma obra de expansão do sistema de esgotamento sanitário em Casa Caiada, Olinda. A intervenção contempla a implantação de tubulações na Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante, e a previsão de conclusão é até para o próximo sábado (19).

Ainda segundo a Companhia, equipes da BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada, atuam nos períodos diurno e noturno para otimizar a execução dos serviços. "Durante as intervenções, as duas faixas da via ficarão devidamente sinalizadas e interditadas. Os motoristas devem ficar atentos aos desvios indicados no local", diz o comunicado.