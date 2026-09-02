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Tubulação da Compesa rompe, estilhaços atingem ônibus e bairros de quatro cidades ficam sem água

Vazamento aconteceu no trecho da Adutora Botafogo, em Abreu e Lima. Bairros dos municípios de Abreu e Lima, Igarassu, Paulista e Olinda estão sem abastecimento

Isabella Fabricio

Publicado: 02/09/2026 às 09:12

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Pista exclusiva para ônibus está danificada/Foto: Divulgação/PRF

Pista exclusiva para ônibus está danificada (Foto: Divulgação/PRF)

O rompimento de uma tubulação da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), na noite desta terça-feira (1º), no km 47 da BR-101, na altura do bairro de Santa Luzia, em Abreu e Lima, danificou o asfalto e deixou um motorista e uma adolescente feridos.

Com a força do rompimento, a pista local, exclusiva para ônibus, foi totalmente danificada, e pedaços do asfalto atingiram dois veículos, sendo um ônibus da linha BRT e outro que transportava estudantes.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, e uma equipe de resgate realizou o atendimento de uma adolescente de 17 anos. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarassu.

O condutor de um dos ônibus também foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a mesma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

De acordo com a Compesa, a área foi isolada, e equipes da companhia estão mobilizadas no local para realizar o diagnóstico e preparar as intervenções necessárias.

Uma das faixas da rodovia, no sentido Recife-Igarassu, está interditada, devida a quantidade de lama e pedras. O trânsito está lento no local.

Abastecimento de água

Devido ao rompimento, bairros de quatro cidades estão sem abastecimento de água. Segundo a Compesa, a previsão é de que o fornecimento seja retomado ainda nesta quarta-feira (2), até o final da noite. A normalização ocorrerá de forma gradual, conforme o calendário de abastecimento de cada área.

Confira as áreas afetadas:

Paulista

  • Paratibe
  • Jardim Paulista Alto e Baixo
  • Maranguape II
  • Pau Amarelo
  • Nobre
  • Aurora Paulista
  • Parte de Arthur Lundgren I
  • Parte de Maranguape I

Olinda

  • Casa Caiada
  • Jardim Atlântico
  • Rio Doce
  • Bairro Novo
  • Jardim Fragoso
  • Ouro Preto
  • Jatobá
  • Cidade Tabajara
  • Monte
  • Bonsucesso
  • Guadalupe
  • Bultrins
  • Águas Compridas
  • Alto da Bondade

Abreu e Lima

  • Caetés Velho
  • Timbó
  • Alto São Miguel
  • Caetés III

Igarassu

  • Cruz de Rebouças
  • Bonfim
  • Inhamã (parte)
  • Santa Luzia
  • Triunfo
  • Loteamento Oliveiras
  • Recanto Agamenon
  • Três Ladeiras

br-101 , compesa , Tubulação
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