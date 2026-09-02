Tubulação da Compesa rompe, estilhaços atingem ônibus e bairros de quatro cidades ficam sem água
Vazamento aconteceu no trecho da Adutora Botafogo, em Abreu e Lima. Bairros dos municípios de Abreu e Lima, Igarassu, Paulista e Olinda estão sem abastecimento
Publicado: 02/09/2026 às 09:12
Pista exclusiva para ônibus está danificada (Foto: Divulgação/PRF)
O rompimento de uma tubulação da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), na noite desta terça-feira (1º), no km 47 da BR-101, na altura do bairro de Santa Luzia, em Abreu e Lima, danificou o asfalto e deixou um motorista e uma adolescente feridos.
Com a força do rompimento, a pista local, exclusiva para ônibus, foi totalmente danificada, e pedaços do asfalto atingiram dois veículos, sendo um ônibus da linha BRT e outro que transportava estudantes.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, e uma equipe de resgate realizou o atendimento de uma adolescente de 17 anos. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarassu.
O condutor de um dos ônibus também foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a mesma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
De acordo com a Compesa, a área foi isolada, e equipes da companhia estão mobilizadas no local para realizar o diagnóstico e preparar as intervenções necessárias.
Uma das faixas da rodovia, no sentido Recife-Igarassu, está interditada, devida a quantidade de lama e pedras. O trânsito está lento no local.
Abastecimento de água
Devido ao rompimento, bairros de quatro cidades estão sem abastecimento de água. Segundo a Compesa, a previsão é de que o fornecimento seja retomado ainda nesta quarta-feira (2), até o final da noite. A normalização ocorrerá de forma gradual, conforme o calendário de abastecimento de cada área.
Confira as áreas afetadas:
Paulista
- Paratibe
- Jardim Paulista Alto e Baixo
- Maranguape II
- Pau Amarelo
- Nobre
- Aurora Paulista
- Parte de Arthur Lundgren I
- Parte de Maranguape I
Olinda
- Casa Caiada
- Jardim Atlântico
- Rio Doce
- Bairro Novo
- Jardim Fragoso
- Ouro Preto
- Jatobá
- Cidade Tabajara
- Monte
- Bonsucesso
- Guadalupe
- Bultrins
- Águas Compridas
- Alto da Bondade
Abreu e Lima
- Caetés Velho
- Timbó
- Alto São Miguel
- Caetés III
Igarassu
- Cruz de Rebouças
- Bonfim
- Inhamã (parte)
- Santa Luzia
- Triunfo
- Loteamento Oliveiras
- Recanto Agamenon
- Três Ladeiras