Carros voltam a trafegar nesta quarta na Rua da Imperatriz, que ainda está sem sinalização

Apesar do fluxo de veículos, a CTTU diz que projeto de retomada do tráfego ainda não está oficialmente vigente

Carros já circulavam na Rua da Imperatriz na tarde desta quarta (30) (Karol Rodrigues/ DP foto)

A circulação de carros na Rua da Imperatriz, Centro do Recife, voltou a acontecer no mês de setembro, porém com atrasos. O movimento de veículos, como motos, carros e bicicletas, foi registrado nesta quarta-feira (30), além da presença de equipes da Neoenergia e de telefonia.

A reabertura para fluxo de veículos e elaboração de planos e estudos eram algumas das ações prometidas pela Prefeitura do Recife para ocorrer ainda neste mês de setembro. Apesar da movimentação de veículos acontecer, o movimento está abaixo do esperado, além de ainda não haver as sinalizações necessárias para o fluxo.

De acordo com o representante da Associação dos Proprietários de Imóveis da Rua da Imperatriz (Impera), Marcus Gallo, os procedimentos que possibilitam a circulação de carros na rua está atrasado. "Nesta semana foi dado início a retirada da fiação pela NeoEnergia. Esse procedimento faz parte do início da abertura da rua porque a fiação estava abaixo do padrão", explica.

"O atraso, segundo informações da Revitalização do Centro do Recife (Recentro), se deu porque a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) está fazendo o projeto do fluxo dos veículos", comenta Gallo.

O vendedor Nilzo da Silva, da loja Casa Pio, informou que a passagem de carros pode aumentar o fluxo de vendas da região. Entretanto, reforça que ainda não há sinalizações na região. "Os carros estão passando e ainda não existe sinalização. Também não estamos percebendo obras aqui na rua. Eu acho uma proposta muito boa o que eles estão fazendo. Passar mais carros aqui, a exemplo dos motoristas de aplicativo, vai deixar o local mais fácil para circulação", acredita o comerciante.

A CTTU informou, em nota, que o projeto de retomada de fluxo na rua ainda não foi oficialmente iniciado: "O projeto de retomada do tráfego de veículos na via - que ainda não está vigente - contará com separação adequada entre o espaço destinado aos automóveis e a área exclusiva para pedestres."

Ainda segundo a CTTU, "para a implantação do projeto, serão necessários elementos de sinalização para maior segurança dos pedestres com a segregação dos espaços. O processo de aquisição encontra-se em tramitação e assim que concluído será iniciada a implantação do projeto".

A Prefeitura informou ainda que irá reforçar a fiscalização no local por meio da CTTU. A circulação de veículos automotores em via exclusiva para pedestres configura infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Projeto Rua

A partir desta quinta, uma exposição fotográfica ocupa portas de 17 lojas da Rua da Imperatriz Tereza Cristina (nome completo oficial da via). Em 17 painéis, o fotógrafo Rogério Alves mostra imagens do cotidiano do Recife e de intervenções artísticas apresentadas nos últimos anos na cidade, além de retratos de artistas da cidade.



A proposta, com curadoria da produtora Tactiana Braga, é levar cultura para os transeuntes da Rua da Imperatriz, em um diálogo entre arte e paisagem urbana, como se as lojas formassem um cenário para as imagens. Entre os personagens retratados estão o cantor Cannibal, o dançarino Orun Santana, a cantora Isaar e o escritor Ronaldo Correia de Brito, além de trabalhos artísticos de Christina Machado, do Grupo Experimental de Dança e da Cia ETC. As fotos ficarão no local até o o dia 10 de novembro e podem ser vistas diariamente em todos os horários.