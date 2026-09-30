Emergência Cardiológica do Hospital Agamenon Magalhães é requalificada com mais 18 leitos

Capacidade do setor cardiológico cresceu de 27 para 45 leitos (Mauricio Ferry/ DP Foto)

A Emergência Cardiológica do Hospital Agamenon Magalhães (HAM), em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, foi requalificada e passou a contar com 45 leitos. A nova estrutura foi entregue pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) nesta quarta-feira (30). Segundo informações apuradas no local, foram investidos R$ 6,9 milhões pelo Governo de Pernambuco.

Com a intervenção, a capacidade da emergência aumentou de 27 para 45 leitos. A nova estrutura conta com 10 leitos na Sala Vermelha, sendo um deles de isolamento, e 35 na Sala Amarela, também com isolamento. Além disso, foram implantados dois leitos de estabilização.

Ao todo, são 18 novos leitos. Toda a área passou por renovação, incluindo a recepção, o espaço de triagem, os postos de enfermagem, as alas Vermelha e Amarela e os repousos destinados aos profissionais de saúde.

Estrutura pronta para funcionamento

A área da Emergência Cardiológica estava fechada e foi reaberta após a conclusão da requalificação. No momento da entrega, a estrutura já estava pronta para receber os pacientes, restando apenas a realização da limpeza final.

A expectativa, conforme informado no local, é que o serviço volte a funcionar ainda nesta semana ou no início da próxima. O Hospital Agamenon Magalhães é uma das unidades da rede estadual que oferecem atendimento de emergência cardiológica em Pernambuco. A Carta de Serviços da SES-PE aponta o HAM como unidade de referência para esse tipo de atendimento.

"É uma entrega histórica. Essa é uma solicitação muito antiga dos profissionais de saúde desta unidade", comemora Zilda Cavalcanti, secretária de Saúde. "Era uma necessidade enorme, considerando que este hospital é uma das poucas referências na cardiologia de alta complexidade em Pernambuco e hoje recebe uma emergência cardiológica novinha", enfatiza.

"A emergência antes existente foi dimensionada em uma época em que a necessidade era muito menor. A emergência anterior não tinha leitos de isolamento", exemplifica a secretária, que menciona também a ampliação dos postos de enfermagem, as condições de conforto e os novos banheiros com acessibilidade.

O hospital segue com outras obras que podem ser inauguradas ainda este ano em mais setores. "O valor do investimento contempla a reforma da Emergência de Cardiologia, da Emergência de Otorrinolaringologia e dos repousos destinados aos profissionais das emergências", afirma Paulo Lira, diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).