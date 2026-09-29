Mais de 16 mil pessoas foram atendidas em mutirões e balcões de cidadania no estado em 2026

Entre os serviços disponibilizados estão emissão de RG e CPF, certidões civis, CadÚnico, ID Jovem, inscrição em cursos, orientações sobre a Carteira de Trabalho, Detran e Procon, além de vacinação, testagens e aferição de pressão e glicemia

Serviços públicos são oferecidos gratuitamente durante ações de cidadania (Foto: Charlles Arthur/Procon)

Mais de 16 mil atendimentos foram realizados pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), em ações de cidadania na Região Metropolitana do Recife (RMR) ao longo de 2026. Os serviços foram levados gratuitamente a moradores de dez municípios, com oferta de documentação, orientação, saúde, assistência e encaminhamentos para diferentes políticas públicas.

As ações ocorreram em Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata.

Entre as iniciativas estão o Mutirão da Cidadania, a Ação de Cidadania Territorial do Núcleo Estadual de Prevenção Social (NEPS), o Balcão de Direitos e o Balcão SEAD (da Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência). A proposta é aproximar os serviços públicos da população e facilitar o acesso a direitos.

Serviços oferecidos

Somente em agosto, o Mutirão da Cidadania contabilizou 2.978 atendimentos. Entre os serviços disponibilizados estiveram emissão de RG e CPF, certidões civis, CadÚnico, ID Jovem, inscrição em cursos do Qualifica PE, orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital, serviços do Detran, Procon-PE, Defensoria Pública e Compesa.

Na área da saúde, foram oferecidas vacinação, testagem para ISTs e aferição de pressão arterial e glicemia. As ações também incluíram serviços voltados a públicos específicos, como emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), Vem Livre Acesso, orientações sobre benefícios sociais, enfrentamento à violência contra as mulheres e direitos da juventude.

Já a Ação de Cidadania Territorial do NEPS realizou 1.606 atendimentos em quatro edições entre maio e setembro. Além dos serviços de documentação e acesso a direitos, a iniciativa oferece atendimento, encaminhamento e ações de Mediação de Conflitos, com alternativas para lidar com impasses cotidianos por meio do diálogo.

Balcão de Direitos

O Balcão de Direitos realizou mais de 10 mil atendimentos na Região Metropolitana do Recife entre janeiro e agosto deste ano. O programa oferece serviços relacionados à documentação civil e orientação para acesso a direitos. A iniciativa também realiza ações itinerantes em diferentes regiões de Pernambuco.

A estratégia reúne diferentes órgãos públicos e instituições parceiras para reduzir a necessidade de deslocamentos e facilitar o acesso da população a serviços nas áreas de saúde, educação, assistência social, segurança, direitos humanos, mobilidade, trabalho e empreendedorismo.

Ações do Governo de Pernambuco levam serviços de documentação, saúde e orientação à população da Região Metropolitana (crédito: Charlles Arthur/Procon-PE)

Atendimento para pessoas com deficiência

A Secretaria Executiva de Promoção da Pessoa com Deficiência (SEAD) também realizou ações na Região Metropolitana. Entre janeiro e setembro de 2026, foram promovidos 38 Balcões SEAD, com 690 atendimentos para emissão da CIPTEA e 748 relacionados ao transporte intermunicipal.

As ações contam com a participação de órgãos estaduais e municipais, instituições de ensino, entidades de assistência e organizações da sociedade civil, além de parceiros como Hemope, Compesa, Defensoria Pública, Detran-PE, Procon-PE e outras instituições.

