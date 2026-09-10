Concurso do Conselho Federal de Enfermagem terá 16 vagas e salários de até R$ 18,9 mil

Seleção para o Cofen contará com vagas de nível superior e com lotação em Brasília; Banca organizadora será o Instituto Quadrix

Entre os cargos previstos estão advogado, arquivista, analista de comunicação II, analista técnico, profissionais das áreas de gestão de pessoas e pessoal, tecnologia da informação, biblioteconomia, contabilidade e enfermagem ( Bruno Cecim/Agência Câmara)

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) prepara um novo concurso público com 16 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. O Instituto Quadrix foi escolhido para organizar a seleção, que terá lotação prevista em Brasília (DF).

De acordo com as informações já divulgadas no termo de referência, os cargos exigem nível superior e têm remuneração inicial de R$ 18.950,52. O edital ainda não foi publicado e, portanto, datas de inscrição, provas e demais regras ainda não estão oficialmente definidas.

Entre os cargos previstos estão advogado, arquivista, analista de comunicação II, analista técnico, profissionais das áreas de gestão de pessoas e pessoal, tecnologia da informação, biblioteconomia, contabilidade e enfermagem.

Cargos e vagas previstas:

- Advogado: 4 vagas + cadastro de reserva;

- Arquivista: 1 vaga + cadastro de reserva;

- Analista de Comunicação II: cadastro de reserva;

- Analista de Gestão de Pessoas: cadastro de reserva;

- Analista de Pessoal: cadastro de reserva;

- Analista Técnico: 1 vaga + cadastro de reserva;

- Analista de Tecnologia da Informação: 4 vagas + cadastro de reserva;

- Analista de Sistemas: cadastro de reserva;

- Analista de Suporte Técnico: cadastro de reserva;

- Bibliotecário: cadastro de reserva;

- Contador: cadastro de reserva;

- Enfermeiro: 3 vagas + cadastro de reserva;

- Enfermeiro Fiscal: 3 vagas + cadastro de reserva.

A previsão é de jornada de 40 horas semanais, com os aprovados trabalhando em Brasília.

Salário

Segundo a estrutura remuneratória indicada para a seleção, os cargos de nível superior terão salário inicial de R$ 18.950,52.

A remuneração pode aumentar ao longo da carreira, conforme progressões e promoções previstas no plano de cargos. O pacote também inclui benefícios, como auxílio-alimentação e assistência à saúde, de acordo com as regras vigentes no órgão.

Como será a seleção

O termo de referência prevê três etapas:

- prova objetiva;

- prova discursiva;

- avaliação de títulos.

A prova objetiva e a discursiva terão caráter eliminatório e classificatório. Já a avaliação de títulos terá caráter classificatório.

Os detalhes sobre número de questões, distribuição das disciplinas, critérios de correção, pontuação e conteúdo definitivo deverão ser confirmados no edital.

Entre os conteúdos previstos estão língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, informática, legislação e ética na Administração Pública, atualidades, língua inglesa e legislação relacionada ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

Também estão previstos conhecimentos específicos relacionados a cada cargo.

Banca organizadora

O Instituto Quadrix será responsável pela organização do concurso. A contratação da banca ocorreu em dezembro de 2025, após sua definição em outubro do mesmo ano.

Em junho de 2026, o Cofen informou que o concurso não havia sido suspenso e que não existia decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) determinando a interrupção da seleção.

Edital

Ainda não há data oficial para a publicação do edital. Como a banca já foi contratada e o termo de referência foi divulgado, a seleção está em fase avançada de preparação. O cronograma definitivo, porém, só poderá ser confirmado com a publicação do edital.

O documento deverá informar, entre outros pontos, período de inscrições, valor da taxa, datas das provas, requisitos para cada cargo e regras de classificação.

Último concurso

O último concurso do Cofen ocorreu em 2010, organizado pela Consulplan. Na ocasião, foram oferecidas 32 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior.

Mais de uma década depois, o novo concurso prevê oportunidades exclusivamente para candidatos com formação superior.

Sobre o Cofen

Criado pela Lei nº 5.905, de 1973, o Conselho Federal de Enfermagem integra o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Entre suas atribuições estão a normatização e orientação do exercício profissional da Enfermagem e a supervisão das atividades dos Conselhos Regionais.

Resumo do Concurso

Órgão: Conselho Federal de Enfermagem (Cofen)

Situação: banca definida

Banca: Instituto Quadrix

Escolaridade: nível superior

Vagas: 16 + cadastro de reserva

Remuneração inicial: R$ 18.950,52

Lotação: Brasília (DF)

Edital: ainda não publicado