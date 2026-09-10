Concurso do Conselho Federal de Enfermagem terá 16 vagas e salários de até R$ 18,9 mil
Seleção para o Cofen contará com vagas de nível superior e com lotação em Brasília; Banca organizadora será o Instituto Quadrix
Publicado: 10/09/2026 às 12:35
Entre os cargos previstos estão advogado, arquivista, analista de comunicação II, analista técnico, profissionais das áreas de gestão de pessoas e pessoal, tecnologia da informação, biblioteconomia, contabilidade e enfermagem ( Bruno Cecim/Agência Câmara)
O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) prepara um novo concurso público com 16 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. O Instituto Quadrix foi escolhido para organizar a seleção, que terá lotação prevista em Brasília (DF).
De acordo com as informações já divulgadas no termo de referência, os cargos exigem nível superior e têm remuneração inicial de R$ 18.950,52. O edital ainda não foi publicado e, portanto, datas de inscrição, provas e demais regras ainda não estão oficialmente definidas.
Entre os cargos previstos estão advogado, arquivista, analista de comunicação II, analista técnico, profissionais das áreas de gestão de pessoas e pessoal, tecnologia da informação, biblioteconomia, contabilidade e enfermagem.
Cargos e vagas previstas:
- Advogado: 4 vagas + cadastro de reserva;
- Arquivista: 1 vaga + cadastro de reserva;
- Analista de Comunicação II: cadastro de reserva;
- Analista de Gestão de Pessoas: cadastro de reserva;
- Analista de Pessoal: cadastro de reserva;
- Analista Técnico: 1 vaga + cadastro de reserva;
- Analista de Tecnologia da Informação: 4 vagas + cadastro de reserva;
- Analista de Sistemas: cadastro de reserva;
- Analista de Suporte Técnico: cadastro de reserva;
- Bibliotecário: cadastro de reserva;
- Contador: cadastro de reserva;
- Enfermeiro: 3 vagas + cadastro de reserva;
- Enfermeiro Fiscal: 3 vagas + cadastro de reserva.
A previsão é de jornada de 40 horas semanais, com os aprovados trabalhando em Brasília.
Salário
Segundo a estrutura remuneratória indicada para a seleção, os cargos de nível superior terão salário inicial de R$ 18.950,52.
A remuneração pode aumentar ao longo da carreira, conforme progressões e promoções previstas no plano de cargos. O pacote também inclui benefícios, como auxílio-alimentação e assistência à saúde, de acordo com as regras vigentes no órgão.
Como será a seleção
O termo de referência prevê três etapas:
- prova objetiva;
- prova discursiva;
- avaliação de títulos.
A prova objetiva e a discursiva terão caráter eliminatório e classificatório. Já a avaliação de títulos terá caráter classificatório.
Os detalhes sobre número de questões, distribuição das disciplinas, critérios de correção, pontuação e conteúdo definitivo deverão ser confirmados no edital.
Entre os conteúdos previstos estão língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, informática, legislação e ética na Administração Pública, atualidades, língua inglesa e legislação relacionada ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
Também estão previstos conhecimentos específicos relacionados a cada cargo.
Banca organizadora
O Instituto Quadrix será responsável pela organização do concurso. A contratação da banca ocorreu em dezembro de 2025, após sua definição em outubro do mesmo ano.
Em junho de 2026, o Cofen informou que o concurso não havia sido suspenso e que não existia decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) determinando a interrupção da seleção.
Edital
Ainda não há data oficial para a publicação do edital. Como a banca já foi contratada e o termo de referência foi divulgado, a seleção está em fase avançada de preparação. O cronograma definitivo, porém, só poderá ser confirmado com a publicação do edital.
O documento deverá informar, entre outros pontos, período de inscrições, valor da taxa, datas das provas, requisitos para cada cargo e regras de classificação.
Último concurso
O último concurso do Cofen ocorreu em 2010, organizado pela Consulplan. Na ocasião, foram oferecidas 32 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior.
Mais de uma década depois, o novo concurso prevê oportunidades exclusivamente para candidatos com formação superior.
Sobre o Cofen
Criado pela Lei nº 5.905, de 1973, o Conselho Federal de Enfermagem integra o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Entre suas atribuições estão a normatização e orientação do exercício profissional da Enfermagem e a supervisão das atividades dos Conselhos Regionais.
Resumo do Concurso
Órgão: Conselho Federal de Enfermagem (Cofen)
Situação: banca definida
Banca: Instituto Quadrix
Escolaridade: nível superior
Vagas: 16 + cadastro de reserva
Remuneração inicial: R$ 18.950,52
Lotação: Brasília (DF)
Edital: ainda não publicado