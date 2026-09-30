Obras incluem desassoreamento de 5,5 quilômetros do rio e intervenções de urbanização e habitação que devem beneficiar cerca de 10 mil famílias

Dragagem do Rio Beberibe começa em Peixinhos com investimento de R$ 457 milhões (Divulgação/SEDUH)

O Governo de Pernambuco iniciou, nesta terça-feira (29), as obras de dragagem do Rio Beberibe, em Peixinhos, Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A intervenção é realizada em parceria com o Governo Federal e integra um conjunto de ações de urbanização que soma R$ 457 milhões em investimentos e deve beneficiar cerca de 10 mil famílias.

Coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e pela Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco (Cehab), as obras têm como objetivo ampliar a capacidade de vazão do rio e reduzir os riscos de alagamentos na região.

A previsão é que a intervenção dure 15 meses. Ao longo do projeto, serão dragados 5,5 quilômetros do leito do Beberibe, no trecho entre a ponte Cidade do Monteiro e a foz do rio, localizada nas Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife, onde ele se encontra com o Rio Capibaribe antes de desaguar no Oceano Atlântico.

Os trabalhos serão realizados por meio de dragagem por sucção e mecanizada, com retirada de sedimentos e vegetação.

Investimento

Dos R$ 457 milhões previstos para o conjunto de intervenções, R$ 150 milhões são recursos do Governo de Pernambuco. O valor será destinado à dragagem, contenção das margens e retirada de aproximadamente 339 mil toneladas de sedimentos e vegetação ao longo dos 5,5 quilômetros do rio.

Os outros R$ 307 milhões serão viabilizados pelo Governo Federal, por meio do programa Novo PAC/Periferia Viva. Os recursos serão utilizados em intervenções estruturais em Peixinhos, incluindo parques lineares nas margens do rio, obras de urbanização e ações habitacionais.

Habitação

As ações também incluem projetos habitacionais. Por meio do programa Morar Bem Pernambuco, estão previstas 464 unidades habitacionais no entorno das obras.

Na modalidade Reforma no Lar, 783 famílias já foram cadastradas e 460 residências passaram por reformas na região. Segundo o Governo de Pernambuco, foram investidos R$ 10,7 milhões em serviços como pintura, melhorias elétricas, hidráulicas e de cobertura, com investimento de até R$ 18 mil por imóvel.

De acordo com a Pernambuco Participações (Perpart), a expectativa é beneficiar outras 713 famílias por meio da regularização fundiária, garantindo a segurança jurídica dos imóveis.

Acompanhamento das famílias

A Seduh também realiza um Plano de Trabalho Técnico Social para cadastrar as famílias impactadas pela dragagem e acompanhar o andamento das obras.

O atendimento é realizado no Posto Territorial do programa Periferia Viva. A população também participa de reuniões e escutas públicas voltadas ao acompanhamento das etapas do projeto.

