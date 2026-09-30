Concurso PMPE e Bombeiros abre 1.890 vagas; veja datas de inscrição

Editais foram publicados nesta terça-feira (29) em edição extra do Diário Oficial do Estado de Pernambuco; oportunidades são para soldados e oficiais das duas corporações

Policiais militares integram o efetivo da Polícia Militar de Pernambuco (Janaína Pepeu/Acervo Secom)

O Governo de Pernambuco publicou, nesta terça-feira (29), os editais dos concursos públicos para a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), em edição extra do Diário Oficial do Estado de Pernambuco. Ao todo, são oferecidas 1.890 vagas, sendo 1.320 para a PMPE e 570 para o Corpo de Bombeiros. As inscrições começam no dia 5 de outubro e seguem até 5 de novembro.

Os candidatos deverão realizar a inscrição pelo site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br), responsável pela organização dos concursos. As provas estão previstas para os dias 21 e 28 de fevereiro de 2027, respectivamente.

Vagas para a PMPE e Corpo de Bombeiros

Das 1.320 vagas destinadas à Polícia Militar, 1.250 são para o cargo de soldado e 70 para oficial. Para o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, são oferecidas 570 oportunidades. Desse total, 510 são para soldado e 60 para oficial combatente.

Onde serão realizadas as provas

As provas dos concursos serão aplicadas nos municípios do Recife, Arcoverde, Caruaru e Petrolina.

Os editais também estabelecem reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. A distribuição é de 5% para pessoas com deficiência, 25% para pessoas pretas e pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas, conforme os critérios específicos de cada cargo.

Etapas do concurso

Tanto para os cargos da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco o concurso terá mais de uma fase. Entre elas conta prova objetiva e Redação. A fase dos Exames Médicos de presença obrigatória e caráter eliminatório será realizada para todos os cargos e avaliará as condições de saúde dos candidatos, sendo considerados Aptos ou Inaptos.

E a fase dos Exames de Aptidão Física. Esse também de presença obrigatória e de caráter eliminatório. Somente será convocado para participar desta fase o candidato considerado apto nas fases anteriores a esta, além de não ter sido eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

