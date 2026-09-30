Pessoas idosas terão programação gratuita no Recife durante todo o mês de outubro
Agenda reúne serviços de cidadania, oficinas, passeios, atividades de saúde, cultura e lazer para pessoas com 60 anos ou mais
Publicado: 30/09/2026 às 12:01
Atividades culturais e de lazer fazem parte da programação do Outubro 60+ no Recife (Wagner Ramos/Prefeitura do Recife)
Pessoas com 60 anos ou mais terão uma programação gratuita com atividades de cidadania, saúde, cultura e lazer durante todo o mês de outubro no Recife. Promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), o Outubro 60+ reúne ações em diferentes pontos da cidade.
Entre as atividades estão emissão gratuita de documentos, vacinação, serviços de beleza e bem-estar, passeios, oficinas, palestras, torneios, corrida, cinema e atividades culturais. A programação começa nesta quarta-feira (1) e segue até o dia 30 de outubro.
Confira a programação
- 1º de outubro – Caravana 60+
A partir das 13h, o Centro de Convivência da Pessoa Idosa recebe a Caravana 60+, com emissão de RG e certidões, vacinação, massagem, design de sobrancelhas, auriculoterapia, corte de cabelo, maquiagem, emissão da carteira VEM Idoso e orientações da CTTU sobre adesivo para veículos.
- 2 de outubro – Verão 60+
Às 9h, será realizado um passeio ao Veneza Water Park.
- 5 de outubro – Inscrições para oficinas
A partir das 9h, serão abertas 175 vagas para oficinas de Pilates, Laços, Crochê, Violão, Percussão, Pintura e Zumba. As inscrições serão realizadas no Centro de Convivência da Pessoa Idosa.
- 5, 19 e 26 de outubro – Convivência que Protege
Serão realizadas visitas guiadas com pessoas idosas de grupos de convivência e de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), no Centro de Convivência da Pessoa Idosa.
- 6 de outubro – Cultura 60+
Às 9h, coordenadores dos grupos de convivência participam de um passeio ao Instituto Ricardo Brennand.
- 7 de outubro – Bingo 60+
A atividade acontece às 14h, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa.
- 9 de outubro – Cultura 60+
Às 16h, será realizado um passeio ao Circo do Tiru, no Shopping Guararapes.
- 13 de outubro – Café com Afeto
Serão realizadas duas atividades, às 9h e às 14h, com palestra relacionada ao Dia Mundial da Saúde Mental. O encontro será no Centro de Convivência da Pessoa Idosa.
- 15 de outubro – Torneio de Dominó 60+
A competição começa às 14h, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa.
- 16 de outubro – Lançamento de livro
Às 14h, será lançado o livro Como Ser Uma Pessoa Idosa no Recife, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa.
- 18 de outubro – Corrida 60+
A corrida será realizada às 5h, no Recife Antigo.
- 19 de outubro – Semana do Brincar
Às 14h, acontece a abertura da Semana do Brincar, com o tema “Brincadeiras que conectam gerações: brincando em todas as idades”. A atividade será no Centro de Convivência da Pessoa Idosa.
- 20 de outubro – Saúde 60+
A partir das 14h, haverá uma ação de conscientização sobre osteoporose e uma oficina de prevenção de quedas, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa.
- 21 de outubro – Desfile de Moda 60+
O desfile será realizado às 14h, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa.
- 26 de outubro – Sorriso que Cuida
Às 14h, a programação terá orientação sobre saúde bucal para pessoas idosas, em alusão ao Dia Nacional da Saúde Bucal. A atividade acontece no Centro de Convivência da Pessoa Idosa.
- 29 de outubro – Cinema 60+
A atividade será voltada a pessoas idosas que nunca foram ao cinema. A saída será do Centro de Convivência da Pessoa Idosa. O local da sessão ainda será definido.
- 30 de outubro – Baile da Pessoa Idosa
A programação será encerrada com o Baile da Pessoa Idosa. O local e o horário ainda serão definidos.
Onde fica o Centro de Convivência?
O Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira fica na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 750, no bairro das Graças, no Recife.
Todas as atividades da programação são gratuitas.