Instituto Ploeg abre inscrições para oficinas gratuitas de pintura, desenho, grafite e mais no Recife

O Atelier Livre de Arte Ploeg é um projeto do Instituto Ploeg com oficinas de artes visuais voltadas para pessoas de baixa renda e artistas em começo de carreira. As aulas acontecem entre 25 de agosto e 19 de setembro

Roberto Ploeg, Renato Valle e Marília Matoso estão entre os artistas que vão ministrar as oficinas (Divulgação)

Com uma trajetória dedicada à educação popular e à formação, o Instituto Ploeg amplia sua atuação na área da arte-educação com a criação do Atelier Livre de Arte Ploeg. A iniciativa nasce do compromisso com a democratização do acesso à arte e oferece oficinas gratuitas de artes visuais para pessoas de baixa renda e artistas em início de carreira, com idades a partir dos 18 anos. As aulas serão ministradas pelos artistas Roberto Ploeg, Renato Valle, Marília Matoso e Max Motta e acontecem entre agosto e setembro, no Instituto Ploeg, localizado no bairro da Boa Vista. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo Instagram (@institutoploeg) ou pelo WhatsApp (81) 9934-9265.

Há 27 anos, o casarão de número 190 da Rua de Santa Cruz funciona como um espaço dedicado à formação e à transformação social. Desde 2024, o imóvel, agora batizado de Instituto Ploeg, intensificou suas ações voltadas à arte-educação, dando continuidade a uma trajetória marcada pela oferta de cursos, pela educação popular e pela articulação com movimentos sociais.

“Essa é uma casa secular, de 1901, que, desde que adquirimos, sempre serviu para educação popular, com vários cursos, inclusive de acesso à informática, no início dos anos 2000, e também com articulação de movimentos sociais. Há dois anos, investimos na formação artística e em eventos culturais. Para mim, é uma tremenda alegria poder trabalhar a arte com o público que sempre frequentou essa casa, a maioria jovens, em vulnerabilidade social, da grande periferia do Recife, que agora vão ter acesso a uma iniciativa de formação artística com excelentes professores. É também uma forma de contribuir com a revitalização do Centro do Recife, de mostrar como ele continua pulsante, diverso e permeado por arte e cultura”, afirma Ploeg.

A proposta parte do entendimento de que o acesso à arte não deve se restringir ao consumo ou à fruição, mas também envolver a possibilidade de aprender, experimentar e produzir. Nesse sentido, o Atelier oferece a pessoas de baixa renda, em vulnerabilidade social e artistas em início de carreira contato direto com diferentes linguagens e com profissionais consolidados no mercado da arte.

Ao todo, serão oferecidas quatro oficinas, com 15 vagas cada, realizadas ao longo de quatro encontros. De caráter introdutório, as atividades não exigem experiência prévia.

A primeira oficina será de muralismo, grafite e acrílica, com Max Motta. As aulas acontecem às terças-feiras, das 10h às 13h, entre 25 de agosto e 15 de setembro. De 26 de agosto a 16 de setembro, sempre às quartas-feiras, das 9h às 12h, Renato Valle conduz a oficina de desenho.

Roberto Ploeg ministra a oficina de pintura a óleo, às sextas-feiras, em dois turnos: das 9h às 12h30 e das 14h às 17h. Os encontros acontecem entre 28 de agosto e 18 de setembro. Aos sábados, de 29 de agosto a 19 de setembro, das 13h30 às 16h30, Marília Matoso compartilha seus conhecimentos na oficina de aquarela.

Arte pública:

Como parte da proposta de ampliar os diálogos para além das paredes do Instituto Ploeg, o projeto também levará a experiência artística para a Rua da Imperatriz, na Boa Vista. A ação parte da compreensão da cidade como espaço de encontro, produção de sentidos e criação coletiva, convidando transeuntes, moradores e artistas a experimentar a pintura e participar da ocupação artística do Centro do Recife.

A programação será concluída com uma exposição coletiva reunindo trabalhos produzidos pelos participantes ao longo das oficinas. A mostra pretende compartilhar com o público os resultados do processo de formação e dar visibilidade às experiências e produções desenvolvidas durante o projeto. As datas da ação na Rua da Imperatriz e da exposição serão divulgadas em breve.

O Atelier Livre de Arte Ploeg é uma realização do Instituto Ploeg, com patrocínio da Luck Viagens, por meio do incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Fundação de Cultura Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura do Recife.

Sobre os ministrantes:

Roberto Ploeg: artista plástico e educador. Sua pintura é figurativa. Ploeg usa os meios tradicionais de tinta a óleo sobre tela para criar imagens que retratam as pessoas e paisagens do Nordeste com atenção para a incidência da luz tropical.

Renato Valle: artista visual que há 50 anos utiliza vários tipos de materiais em sua produção. Seu desenho abrange o grafite, carvão, pastel (seco e óleo), além de experimentações diversas. Na oficina, apresenta uma breve história do desenho e sua utilização em diferentes profissões, além do conhecimento de diversos materiais através da experimentação.

Marília Matoso: arquiteta, designer e artista visual. Sua produção explora as relações entre memória, natureza e paisagem. Nesta oficina, compartilha técnicas fundamentais de aquarela como ferramenta de criação.

Max Motta: artista visual e muralista. Sua arte representa o cotidiano do povo brasileiro e sua força , incluindo elementos humanos, da fauna e da flora nacionais. Na oficina, busca compartilhar os caminhos que levam até uma pintura harmônica e estruturada.

Confira os detalhes das oficinas:

Muralismo, grafite e acrílica

Ministrante: Max Motta

Datas: terças-feiras, de 25/08 a 15/09

Horário: 10h às 13h

Desenho

Ministrante: Renato Valle

Datas: quartas-feiras, de 26/08 a 16/09

Horário: 9h às 12h

Pintura a óleo

Ministrante: Roberto Ploeg

Datas: sextas-feiras, de 28/08 a 18/09

Horário: 9h às 12h, e 14h às 17h

Aquarela

Ministrante: Marília Matoso

Datas: sábados, de 29/08 a 19/09

Horário: 13h30 às 16h30

Serviço:

Atelier Livre de Arte - Ploeg

Endereço: Instituto Ploeg (Rua da Santa Cruz, 190 - Boa Vista, Recife)

Período: 25 de agosto a 19 de setembro de 2026 (consultar as datas de cada curso)

Classificação indicativa: a partir de 18 anos

Inscrições gratuitas e mais informações: @institutoploeg (Instagram) e (81) 99934-9265 (WhatsApp)

Funcionamento do Instituto Ploeg: terça, quarta, sexta e sábado, das 9h às 16h; quinta-feira, das 9h às 17h.



*Com informações da assessoria