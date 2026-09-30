Projeto com participação de ONG pernambucana amplia diagnóstico de cardiopatias em bebês

Parceria entre Philips Foundation, Círculo do Coração e Children’s HeartLink prevê triagem de cerca de 10 mil bebês por ano e expansão para oito hospitais públicos

Profissionais de saúde serão capacitados para realizar a triagem cardíaca de recém-nascidos nas unidades participantes do projeto (Cortesia)

Um projeto que reúne tecnologia, telemedicina e capacitação de profissionais de saúde pretende ampliar o diagnóstico precoce de cardiopatias congênitas em recém-nascidos. Com participação do Círculo do Coração, organização da sociedade civil fundada em Recife, a iniciativa prevê a expansão de um modelo desenvolvido pela instituição para oito hospitais públicos nas cinco regiões do Brasil.

A ação é realizada em parceria com a Philips Foundation e a Children’s HeartLink, com apoio da Philips Brasil. Ao longo de três anos, a expectativa é que aproximadamente 10 mil recém-nascidos sejam submetidos anualmente à triagem cardíaca nas unidades participantes nos estados de Roraima, Amazonas, Maranhão, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e Pernambuco.

As cardiopatias congênitas são alterações na estrutura ou no funcionamento do coração presentes desde o nascimento. Dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 30 mil crianças nascem por ano no Brasil com a condição e aproximadamente 40% precisam de cirurgia ainda no primeiro ano de vida.

Tecnologia para aproximar especialistas

A proposta é levar parte da capacidade de diagnóstico para dentro das próprias maternidades, inclusive em regiões onde o acesso a especialistas é mais limitado. Os profissionais que atuam na linha de frente serão capacitados para realizar a avaliação dos recém-nascidos por meio de exame clínico, oximetria de pulso e ultrassonografia.

Os equipamentos doados pela Philips Foundation contam com recursos de telemedicina. Com isso, imagens produzidas durante a avaliação poderão ser compartilhadas com especialistas, permitindo suporte remoto e discussão dos casos em tempo real.

Na prática, a ferramenta pretende reduzir a distância entre as equipes que estão nas maternidades e os profissionais especializados em cardiologia pediátrica. A expectativa é facilitar a identificação de alterações e agilizar o encaminhamento dos bebês que necessitem de avaliação ou tratamento especializado.

Modelo desenvolvido na Paraíba

Antes da expansão nacional, o Círculo do Coração desenvolveu a metodologia em 21 maternidades da Paraíba. A nova etapa levará o modelo para outras oito unidades públicas, incluindo regiões onde o acesso a especialistas é mais restrito.

Para a médica Sandra Mattos, fundadora do Círculo do Coração, a experiência já desenvolvida na Paraíba mostrou que a combinação entre capacitação profissional e tecnologia pode ampliar a autonomia das equipes locais. “Quando qualificamos o profissional que está na maternidade e o conectamos a ferramentas avançadas de diagnóstico, nós mudamos o desfecho clínico dessas crianças. Não se trata apenas de tecnologia, mas de dar autonomia para as equipes locais salvarem vidas na linha de frente”, afirmou.

Entre as áreas contempladas está a região de fronteira entre Peru e Colômbia. O projeto prevê que o conhecimento adquirido durante a implementação seja documentado para que a metodologia possa ser adaptada e reproduzida posteriormente em outras regiões do Brasil e da América Latina.

Segundo a iniciativa, a proposta não se limita à distribuição dos equipamentos. O programa envolve a formação dos profissionais que estarão diretamente envolvidos na triagem e a conexão dessas equipes com especialistas por meio da telemedicina.

Apoio a centros de alta complexidade

A parceria também prevê uma frente voltada ao atendimento de casos mais complexos. O Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, e o Hospital de Messejana, em Fortaleza, receberão mentoria técnica especializada e ferramentas para aprimorar o manejo de pacientes pediátricos que necessitam de intervenções cirúrgicas.

A Children’s HeartLink participa dessa etapa com o objetivo de fortalecer as equipes e os sistemas de atendimento dos hospitais. A organização atua desde 1969 e mantém parcerias voltadas à cardiologia pediátrica em diferentes países. No Brasil, a instituição possui parceria com o Hospital de Messejana desde 2015 e com o InCor desde 2018.

Círculo do Coração

Fundado em 1994, no Recife, o Círculo do Coração atua na ampliação do acesso ao diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares, com atenção especial a crianças e populações em situação de vulnerabilidade.

A instituição afirma ter desenvolvido mais de 300 projetos sociais e científicos ao longo de sua história, além de ações de capacitação de profissionais de saúde. A experiência também deu origem à Rede LEGOS de Cardiologia Pediátrica, iniciativa voltada à integração de instituições e profissionais para ampliar o diagnóstico precoce e fortalecer redes de atendimento.

Com a nova parceria, a organização pernambucana passa a levar para outras regiões do país uma metodologia desenvolvida a partir de sua experiência na Paraíba, combinando capacitação, equipamentos de ultrassonografia e suporte remoto de especialistas.

