Polícia apreende 120 kg de maconha escondidos em cisterna em Caruaru

Droga foi encontrada em uma oficina mecânica no bairro do Salgado; homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas

Maconha foi encontrada escondida em uma cisterna desativada durante ação da Polícia Civil em Caruaru (Divulgação/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco apreendeu aproximadamente 120 quilos de maconha escondidos em uma cisterna desativada, nesta quarta-feira (16), no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A ação foi realizada por policiais da 7ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico de Caruaru (DPRN/DENARC), durante uma diligência em uma oficina mecânica que, segundo a polícia, pertencia ao investigado e era apontada como possível local de armazenamento de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Civil, as informações que levaram à operação foram obtidas a partir de levantamentos realizados pela unidade durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão anteriores.

Droga estava escondida em cisterna desativada

Durante a diligência, os policiais localizaram a maconha prensada em barras dentro de uma cisterna desativada. Após a pesagem, o material totalizou aproximadamente 120 quilos.

Além da droga, foram apreendidas três balanças de precisão, materiais que, segundo a polícia, seriam utilizados na comercialização de entorpecentes, três facas e um celular.

O suspeito foi levado à sede da 7ª DPRN, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, ele foi encaminhado para audiência de custódia e ficou à disposição da Justiça.

