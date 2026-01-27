Recife abre chamado público para a construção de cinco habitacionais

Segundo a Prefeitura, serão construídos os conjuntos dos Coelhos, no Centro, Sítio Salamanta 2, na Zona Sul e Jiquiá I, II e III, na Zona Oeste da Capital. Projeto faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida-FAR

Projeto da Prefeitura com o Governo Federal prevê construção de cinco habitacionais populares (Foto: Rodolfo Loepert/Divulgação)

Recife lançou editais de chamamento público para a construção de cinco habitacionais destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social em diversas áreas da cidade. O procedimento funciona como seleção de empresas para realizar os projetos. A publicação foi feita nesta (22), no Diário Oficial do Município.

A etapa do chamamento público têm o objetivo de selecionar empresas responsáveis pela produção e aprovação dos projetos, licenciamento dos empreendimentos e execução das obras. Segundo a gestão, serão construídos os conjuntos dos Coelhos, no Centro do Recife; Sítio Salamanta 2, no Pina, Zona Sul; e Jiquiá I, II e III, na Zona Oeste.

O projeto prevê a entrega de 1.032 unidades, que podem beneficiar até cinco mil pessoas, destacou a Prefeitura.

Projeto

Ainda conforme as informações da Prefeitura, os três habitacionais do bairro do Jiquiá totalizarão 480 unidades, divididos entre os conjuntos Jiquiá I (80 unidades); Jiquiá II (240 unidades) e Jiquiá III (160 unidades). O investimento é de R$ 84 milhões.

O habitacional Sítio Salamanta 2 terá 128 unidades e com investimento previsto de R$ 22,5 milhões, divulgou a prefeitura.

Por fim, a gestão apontou que o conjunto dos Coelhos terá 424 unidades e investimentos em torno de R$ 74 milhões.

O investimento, de acordo com a prefeitura, é de R$ 180 milhões. Os recursos são advindos do Governo Federal, por parte do programa Minha Casa Minha Vida-FAR. Os habitacionais serão construídos pelo Governo Federal, com acompanhamento e participação da Secretaria de Habitação do Recife.