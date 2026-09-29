Protesto bloqueia BR-101 nos dois sentidos na região do Ibura

Manifestação ocorreu no km 76 da rodovia e teria sido motivada pela morte de um caminhoneiro durante abordagem policial

Bombeiros fazem a limpeza da pista após o protesto (Foto: PRF/ Divulgação)

Um protesto bloqueou os dois sentidos da BR-101, na altura do km 76, no Recife, na noite desta terça-feira (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação começou no fim da tarde e a rodovia permaneceu interditada nos dois sentidos pelo menos até as 20h, quando o Corpo de Bombeiros começou a liberar a pista no sentido Jaboatão.

Segundo publicações nas redes sociais, os manifestantes bloquearam a pista utilizando objetos queimados. O ato teria sido organizado por moradores da comunidade após a morte do caminhoneiro Elvis Santos da Silva, de 35 anos, baleado durante uma abordagem da Polícia Militar no Ibura, no último sábado (26).

A PRF confirmou que a interdição está relacionada à morte de um homem ocorrida no sábado. Ainda não há, até o momento, previsão informada para a liberação da rodovia.

