Cerca de uma tonelada de maconha é apreendida em caminhão na BR-101, em Igarassu

Maconha estava prensada em formato de tabletes (Foto: PRF/ Divulgação)

Cerca de uma tonelada de maconha foi apreendida nesta terça-feira (29) em um caminhão abordado na BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. A ação foi realizada por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), da Polícia Civil.

A droga estava distribuída em 24 caixas com tabletes de maconha e era transportada junto a anilhas e outros equipamentos de academia. O caminhão era conduzido por um homem de 37 anos, que estava sozinho no veículo.

A abordagem ocorreu durante uma fiscalização na unidade da PRF em Igarassu. Aos policiais, o motorista afirmou que havia saído de São Paulo com destino a João Pessoa, na Paraíba, onde faria a entrega dos equipamentos. Durante a fiscalização, porém, ele apresentou contradições sobre o percurso, o que chamou a atenção dos agentes.

Na vistoria do compartimento de carga, os policiais localizaram as caixas com a droga. Após a descoberta, o motorista admitiu que transportava o entorpecente, mas afirmou não saber o local exato onde deveria entregá-lo.

Ainda segundo a PRF, o homem quebrou o próprio celular durante a abordagem, numa tentativa de esconder informações dos policiais. O motorista foi encaminhado ao Denarc, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife. A droga também foi levada para a unidade, onde será pesada.

O homem poderá responder por tráfico de drogas, crime que prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão.

