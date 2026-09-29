Foragido da Operação Pertinaz é preso em Camaragibe

Homem é investigado por envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em 14 cidades de Pernambuco e da Paraíba

Traficantes trabalhavam com cocaína, crack, haxixe e maconha. (Foto: PF/ Divulgação)

Um homem que estava foragido desde 2025 e respondia a um processo relacionado à Operação Pertinaz foi preso pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Pernambuco (FICCO/PE). O mandado de prisão preventiva foi cumprido na manhã desta segunda-feira (28), por determinação da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaragibe.

Natural do Recife, o homem é apontado como integrante de uma organização criminosa envolvida com tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de dinheiro. Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional para o cumprimento da medida cautelar, conforme determinação judicial.

Operação Pertinaz

A Operação Pertinaz foi deflagrada pela FICCO/PE em maio de 2024 para combater uma organização criminosa armada com atuação em 14 cidades de Pernambuco e da Paraíba.

Em Pernambuco, as cidades são Abreu e Lima, Camaragibe, Goiana, Igarassu, Itamaracá, Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Petrolina, São Lourenço da Mata, Ibimirim e Recife. Na Paraíba, a atuação alcançava João Pessoa.

Segundo as investigações, a organização era especializada no tráfico de entorpecentes, no comércio ilegal de armas de fogo, na lavagem de dinheiro e em outros ilícitos.

Ao todo, outros 34 integrantes respondem ao processo criminal. Entre eles estão três grandes fornecedores de drogas ilícitas, como cocaína, crack, haxixe e maconha, além de 15 gerentes de distribuição e pessoas responsáveis pelas operações logísticas e financeiras do grupo.

A FICCO/PE é formada por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais.