Procon-PE encontra 116 produtos vencidos em supermercado na Zona Oeste do Recife

Iogurte, amendoim e leite fermentado foram encontrados fora do prazo de validade (Foto: Divulgação/Procon-PE)

O Procon-PE encontrou 116 produtos com prazo de validade vencido durante fiscalização de rotina, realizada em um supermercado no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, na última terça-feira (22). Entre os produtos encontrados estavam amendoins, leite fermentado e iogurtes, todos com prazo de validade vencido e ainda disponíveis na área interna de vendas do mercado.

Entre os ítens disponíveis para venda, foram identificados no total: 41 pacotes de amendoim crocante, 66 embalagens de leite fermentado desnatado e 9 embalagens de iogurte.



Os produtos vencidos relacionados no Auto de Constatação foram inutilizados pelo responsável do estabelecimento na presença da equipe de fiscalização do Procon-PE, órgão ligado à Secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência.

A gerente de Fiscalização do Procon-PE, Liliane Amaral, reforçou a necessidade do combate e fiscalização por parte do órgão para garantir mais segurança e tranquilidade aos consumidores:

"Essas fiscalizações fazem parte da rotina do Procon-PE e têm um papel fundamental na proteção dos consumidores. Nossa equipe verifica se os estabelecimentos estão cumprindo as normas de defesa do consumidor, especialmente em relação à validade e às condições dos produtos comercializados. Encontrar produtos vencidos expostos à venda é uma situação que precisa ser combatida, porque estamos falando diretamente da saúde e do bem-estar da população. Por isso, o trabalho de fiscalização é contínuo, preventivo e busca garantir que o consumidor possa fazer suas compras com mais segurança e tranquilidade", destaca.