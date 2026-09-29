Tartaruga é encontrada morta na praia de Boa Viagem, no Recife

Tartaruga foi encontrada morta na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nesta terça-feira (29) (Reprodução)

Uma tartaruga foi encontrada morta nesta terça-feira (29) na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nas proximidades do Bar do Afrânio, na Avenida Boa Viagem. Fotos e vídeos do animal foram enviados ao Diario. A espécie é uma tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea). Ela tem cerca de um metro de comprimento.

O caso ocorre alguns meses após outro registro envolvendo uma tartaruga na mesma praia. Em junho, uma tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) foi encontrada morta em frente ao quiosque 27, na altura da Rua Bruno Veloso. Na ocasião, o animal tinha 0,85 metro de comprimento, 0,80 metro de largura e pesava aproximadamente 70 quilos. Segundo o relato, não havia anilhas de identificação nas nadadeiras. Devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível determinar a causa da morte. O animal foi recolhido e enterrado pela Secretaria de Limpeza Urbana do Recife.

