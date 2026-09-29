Transporte público será gratuito no domingo de eleição no Grande Recife; saiba como funcionará

Ônibus e BRT têm tarifa zerada das 4h às 19h, e o metrô das 5h às 23h. No Recife, haverá ainda vans para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

Gratuidade vale para quem tem e para quem não tem o cartão VEM (Foto: Paulo Maciel/ CTM)

O transporte público coletivo será gratuito em todo o território nacional nas Eleições 2026. Em cumprimento ao art. 23 da Resolução nº 23.751/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) divulgaram as operações na Região Metropolitana do Recife para o domingo (4) e que devem atender também o dia 25 de outubro, em caso de um segundo turno.

De acordo com o CTM, usuários dos ônibus coletivos convencionais, de linhas de BRT ou complementares não terão o desconto tarifário usual entre as 4h e as 19h do domingo. Já as linhas Centro e Sul do Grande Recife passam a operar gratuitamente nos dias da eleição desde às 5h e seguem sem a cobrança da tarifa até às 23h.

A medida beneficia usuários do sistema que disponham do cartão VEM, de qualquer modalidade, e, também, passageiros que não tenham o ticket permanente à disposição. Na ausência do cartão, a orientação é de que a liberação seja solicitada ao motorista. O CTM assegura que todos os usuários terão o benefício assegurado “para que esse fator não seja um impedimento para o cidadão exercer o seu direito de votar”.

“O sistema já está preparado para a operação no domingo da eleição, com equipe reforçada e mais veículos nas ruas. Iremos ampliar a oferta de viagens, conforme a demanda de passageiros nessas regiões. O Consórcio de Transporte Metropolitano também irá monitorar a operação da frota, motoristas e passageiros”, reforçou o diretor-presidente do CTM, Matheus Freitas.

Na segunda-feira (28), o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, encaminhou ofício aos tribunais regionais eleitorais do país solicitando informações sobre as providências adotadas para assegurar o transporte coletivo gratuito ao longo do pleito, após cobrança da Defensoria Pública da União (DPU) pelo cumprimento da Resolução.

Ao Diario, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) reiterou que a gratuidade do transporte público considera municípios onde exista uma empresa concessionária do serviço, como Caruaru, Garanhuns e Petrolina. O caso não se aplica a municípios com transporte coletivo alternativo, a exemplo das chamadas "lotações". Nessas cidades, a logística de atendimento a eventuais demandas é de responsabilidade das prefeituras locais e pode ser feita com outros veículos, como ônibus escolares.

Acessibilidade



Ainda da capital pernambucana, a Prefeitura do Recife disponibiliza duas vans para atender a eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida nos dias do pleito eleitoral. O serviço é resultado de acordo de cooperação técnica e administrativa com o TRE-PE, assinado nesta terça-feira (29), em resposta ao programa Seu Voto Importa, instituído pelo TSE. O desenho logístico das rotas e o cadastramento dos beneficiários deverão ser operacionalizados pelo órgão eleitoral.

Em Petrolina, o acordo compreende 33 vans adaptadas para o atendimento de 300 pessoas por turno eleitoral, considerando critérios como vulnerabilidade e ordem de solicitação. De acordo com o TRE-PE, o serviço para pessoas com deficiência contemplará ao todo 15 municípios, incluídos, entre outros, Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Camaragibe, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Olinda, Serra Talhada, Surubim e Vitória de Santo Antão.