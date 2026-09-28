Homem morre após iniciar confronto com policiais militares no bairro do Ibura

Suspeito chegou a ser socorrido pela PM e levado à UPA da Imbiribeira, mas não resistiu aos ferimentos

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira (Reprodução/Google Street View)

Um homem morreu, na noite do sábado (26), após entrar em confronto físico com o efetivo da polícia militar, que fazia uma ronda pelo bairro do Ibura, Zona Sul do Recife. Os policiais militares do 19º Batalhão realizavam policiamento no local quando abordaram pessoas em atitude suspeita.

Diante da situação, houve disparo de arma de fogo para conter uma agressão. O homem foi socorrido pelos policiais e levado para a UPA da Imbiribeira, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da intervenção.

A ocorrência foi registrada pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital, da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), e as investigações estão a cargo da 3ª Delegacia de Homicídios.