Cabo da PM é detido após manter ex-mulher e dois filhos em cárcere privado por 6 horas em São Lourenço da Mata
A ocorrência foi registrada na noite de sábado (28), em uma residência no município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 28/09/2026 às 12:03
Centro de Reeducação da Polícia Militar (CREED) (Reprodução/Google Street View)
Um cabo da Polícia Militar de Pernambuco foi preso após manter a ex-mulher e os dois filhos, de 8 e 11 anos, em cárcere privado por mais de seis horas, na noite do sábado (26), em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. A ocorrência foi registrada na casa da mãe da vítima, onde também estavam a ex-sogra do policial e uma idosa.
De acordo com familiares, o casal estava separado há cerca de um mês. O policial, porém, não teria aceitado o fim do relacionamento. Durante a ocorrência, ele teria utilizado um revólver para agredir a ex-companheira com uma coronhada na região da cabeça. Os filhos do casal presenciaram a situação.
A Polícia Militar informou que equipes do 20º Batalhão foram acionadas para atender uma ocorrência de violência doméstica envolvendo um integrante da corporação.
A mulher foi retirada do imóvel e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois, ela foi levada à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência.
Durante as buscas pelo policial, os militares receberam a informação de que ele havia retornado ao imóvel onde o caso ocorreu. As equipes foram até o endereço e iniciaram as tentativas de negociação.
Diante da situação, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado e assumiu as negociações. Após mais de seis horas de negociação, o policial se entregou aos agentes, sem que outras pessoas fossem feridas.
O cabo foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Camaragibe e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar (CREED).