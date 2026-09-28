Cabo da PM é detido após manter ex-mulher e dois filhos em cárcere privado por 6 horas em São Lourenço da Mata

A ocorrência foi registrada na noite de sábado (28), em uma residência no município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife

Centro de Reeducação da Polícia Militar (CREED) (Reprodução/Google Street View)

Um cabo da Polícia Militar de Pernambuco foi preso após manter a ex-mulher e os dois filhos, de 8 e 11 anos, em cárcere privado por mais de seis horas, na noite do sábado (26), em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. A ocorrência foi registrada na casa da mãe da vítima, onde também estavam a ex-sogra do policial e uma idosa.

De acordo com familiares, o casal estava separado há cerca de um mês. O policial, porém, não teria aceitado o fim do relacionamento. Durante a ocorrência, ele teria utilizado um revólver para agredir a ex-companheira com uma coronhada na região da cabeça. Os filhos do casal presenciaram a situação.

A Polícia Militar informou que equipes do 20º Batalhão foram acionadas para atender uma ocorrência de violência doméstica envolvendo um integrante da corporação.

A mulher foi retirada do imóvel e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois, ela foi levada à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Durante as buscas pelo policial, os militares receberam a informação de que ele havia retornado ao imóvel onde o caso ocorreu. As equipes foram até o endereço e iniciaram as tentativas de negociação.

Diante da situação, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado e assumiu as negociações. Após mais de seis horas de negociação, o policial se entregou aos agentes, sem que outras pessoas fossem feridas.

O cabo foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Camaragibe e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar (CREED).

