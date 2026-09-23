° / °
Vida Urbana
Substituição dos telhados

Metrô do Recife: Linha Centro fechará uma hora mais cedo a partir de segunda (28)

Segundo a CBTU, a redução do horário de funcionamento acontece por conta dos serviços de substituição dos telhados das estações Afogados e Joana Bezerra, fazendo com que a Linha Centro feche às 22h

Bartô Leonel

Publicado: 23/09/2026 às 14:27

Seguir no Google News

Segundo a CBTU, o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços, que não tem data prevista/Foto: Rafael Vieira/DP

Segundo a CBTU, o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços, que não tem data prevista (Foto: Rafael Vieira/DP)

A substituição dos telhados de duas estações do Metrô do Recife fará com que a Linha Centro encerre o funcionamento às 22h a partir de segunda-feira (28), ou seja, uma hora mais cedo com relação ao horário habitual.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços, que serão realizados nas estações Afogados e Joana Bezerra.

Não há nenhuma data prevista para a conclusão dos serviços. 

Com isso, os usuários que utilizam as 19 estações que integram a Linha Centro do Metrô do Recife devem se planejar e ficarem atentos à redução do horário de funcionamento.

Veja também:

horário , linha centro , Metrô do Recife
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP