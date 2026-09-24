Número de assaltos a ônibus no Grande Recife diminuiu 44%, segundo consórcio e governo

Levantamento da Secretaria de Defesa Social e do Consórcio Grande Recife apresentaram números diferentes do que foi registrado pelo Sindicato dos Rodoviários, mas a diminuição é confirmada nos dois levantamentos

Segundo a SDS e o Consórcio Novo Recife, média mensal de assaltos também diminuiu (Foto: Marina Torres/ Acervo DP)

O número de assaltos a ônibus no Grande Recife diminuiu 44% de janeiro a agosto de 2026 em comparação ao ano anterior, segundo dados divulgados esta semana pelo consórcio Grande Recife e pela Secretaria de Defesa Social (SDS). O Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE), que representa os motoristas de coletivos, confirma a diminuição, apesar de apresentar uma quantidade maior de ocorrências registradas.

O levantamento divulgado pela SDS aponta que, entre janeiro e agosto de 2026, 168 casos de assaltos foram contabilizados, contra 302 registrados no mesmo período em 2025, registrando 134 ocorrências a menos.

Por outro lado, o Sintro observou que, de janeiro a agosto de 2026, o total de casos chegou a 442. O número representa uma diferença de aproximadamente 163% a mais do que apresentado pelo consórcio e pela SDS.

José Francisco, presidente do Sintro, esclarece que há diferença entre os números porque a SDS usa como parâmetro boletins de ocorrência registrados em delegacias, enquanto o sindicato contabiliza relatos dos motoristas. "Esse levantamento não vai bater nunca com levantamento do sindicato. O levantamento que nós fizemos engloba os rodoviários que entram em contato com o sindicato e que, muita vezes, não vão para a delegacia", reforça o sindicalista.

A SDS apurou que o número também caiu em relação a média mensal de ocorrências. Em 2025, foram registrados 37 assaltos por mês entre janeiro e agosto, enquanto em 2026 a quantidade caiu para 21 casos no mesmo período. Os números foram divulgados após os dois órgãos completarem um ano de parceria.

Além desse aumento, o Sintro apresentou um dado de ocorrências gerais neste mesmo período. O número chega a 1.372 ocorrências, contabilizando assalto, violência física e violência verbal contra motoristas.

A parceria entre Consórcio Grande Recife e SDS teve início na Força-Tarefa Coletivo, há exatamente um ano. Ela foi criada para frear a onda de assaltos em transportes coletivos na Região Metropolitana do Recife. Desde então, a cooperação realiza ações de segurança nos Terminais Integrados de maior fluxo de pessoas.

Procurado pelo Diario, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE) afirmou que sempre adota os números oficiais da SDS e desconhece os métodos adotados pelo Sintro.

Após confrontar os dados com os números do Sintro, a reportagem do Diario entrou em contato a SDS. Em nota, a secretaria informa que utiliza a mesma metodologia de contagem iniciada desde 2004 por meio da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística.