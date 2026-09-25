Metrô do Recife: Linha Centro é reaberta após conclusão dos trabalhos de recuperação da rede aérea
A reabertura da Linha Centro do Metrô do Recife aconteceu às 8h30 desta sexta (25) e também colocou fim à via singela que estava funcionando entre as estações Werneck e Coqueiral
Publicado: 25/09/2026 às 09:20
Segundo a CBTU, a reabertura aconteceu às 8h30 desta sexta (25) (Foto: Mauricio Ferry/ DP Foto)
Após amanhecer fechada por conta de trabalhos de recuperação da rede aérea entre as estações Tejipió e Barro, a Linha Centro do Metrô do Recife foi reaberta nesta sexta-feira (25).
Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a reabertura aconteceu às 8h30, após a retirada do veículo e da equipe de manutenção que trabalhavam no restabelecimento completo da via.
Ainda de acordo com a CBTU, a reabertura da Linha Centro também finalizou a via singela que estava funcionando entre as estações Werneck e Coqueiral.
O problema que fez com que a Linha Centro amanhecesse fechada nesta sexta (25) iniciou ainda na quinta (24), após uma árvore cair sobre a rede metroviária por volta das 3h. O incidente interrompeu a circulação e deixou 19 estações fechadas.
Parte da Linha Centro chegou a voltar a operar em via singela entre as estações Werneck e Coqueiral na tarde de quinta (24). Nesse modelo, apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos, o que provoca aumento no tempo de espera.
A previsão inicial da CBTU era que a normalização da Linha Centro acontecesse às 5h desta sexta (25), porém, devido à complexidade dos serviços, a operação aconteceu de fato a partir das 8h30.