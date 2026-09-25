Mais 50 novos ônibus climatizados são colocados em circulação no Grande Recife

Nova frota começará a circular a partir deste sábado (26) em caráter pré-operacional

Nova frota começa a circular a partir deste sábado (26) (Foto: CTM/ Divulgação)

Mais 50 novos ônibus climatizados são incorporados ao Sistema de Transporte Público de Passageiros a partir deste sábado (26). Os novos coletivos estarão em circulação como parte da nova frota de transportes públicos da capital e da Região Metropolitana.

Os veículos integram um pacote de 150 novos ônibus previsto para a renovação da frota e possuem ar-condicionado e tecnologia Euro 6, que contribui para a redução das emissões de poluentes. A circulação deste sábado ocorrerá em caráter pré-operacional, das 13h às 19h, pelos municípios de Abreu e Lima, Paulista, Olinda, Recife e Jaboatão dos Guararapes.

A operação está vinculada à concessionária Conorte, que atende municípios da área Norte do Grande Recife. Na próxima semana, serão divulgadas as linhas que receberão os novos veículos de forma definitiva a partir de critérios como o volume de passageiros, o tempo de viagem e a velocidade média dos trechos.

A renovação da frota foi viabilizada a partir das mudanças no modelo de remuneração do sistema, implementadas em 2024, e da participação das concessionárias no financiamento dos veículos, com acesso aos investimentos federais do Novo PAC Refrota/FGTS.

Até maio deste ano, aproximadamente 420 ônibus climatizados foram incorporados ao sistema de transporte público da RMR.

A circulação inicial não terá qualquer custo para o poder público, pois os gastos são assumidos pela empresa operadora. Os ônibus foram adquiridos pelo Governo de Pernambuco por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura e do Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM).