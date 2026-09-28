Veículo desgovernado atinge casa e deixa duas pessoas feridas em São Lourenço da Mata

Moradora de 58 anos estava dormindo quando caminhonete atingiu o telhado do quarto; motorista, de 31, também ficou ferido

Caminhonete caiu em cima de uma residência (Foto: Reprodução/ Rede Globo)

Duas pessoas ficaram feridas após uma caminhonete atingir uma casa no Loteamento São João e São Paulo, no bairro do Capibaribe, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O acidente aconteceu na noite deste domingo (27). Com o impacto, o veículo atingiu o telhado do quarto onde uma moradora, de 58 anos, estava dormindo.

“Eu estava na cozinha quando escutei um barulho e vi um clarão vindo do quarto de minha mãe. Quando corri, vi ela machucada em cima da cama. Só deu tempo de puxá-la”, disse um dos filhos da vítima.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), equipes foram acionadas para atender a ocorrência e prestaram atendimento pré-hospitalar às duas vítimas. A moradora foi retirada do imóvel com a ajuda do filho e encaminhada ao Hospital Petronila Campos, em São Lourenço da Mata.

O condutor da caminhonete, de 31 anos, também ficou ferido e foi levado ao Hospital Português, no Recife. Ao todo, quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram empregadas na ocorrência.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) permaneceu no local para as providências cabíveis. A Defesa Civil também foi acionada para avaliar a estrutura da residência.