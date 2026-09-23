O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (22), no quilômetro 49,6 da BR-101, em Abreu e Lima, no Grande Recife

Mulher morre após colidir com caminhão e ser atropelada por outro em Abreu e Lima, no Grande Recife (Foto: PRF/Ascom)

Uma mulher morreu após sofrer um acidente de motocicleta na noite desta terça-feira (22), no quilômetro 49,6 da BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher conduzia uma motocicleta quando tentou passar por um corredor entre dois caminhões e colidiu com um deles. Com o impacto, ela perdeu o controle da direção e caiu embaixo do segundo caminhão, sendo atropelada.

A vítima morreu no local. Ainda conforme a PRF, os condutores dos dois caminhões permaneceram na área e realizaram o teste do bafômetro, que apresentou resultado normal.

O trecho foi isolado pela PRF para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo da mulher foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).