Vídeo mostra possível novo desabamento de teto no Hospital da Restauração

Imagens recebidas pelo Diario de Pernambuco sugeriam uma nova queda de estrutura; Hospital da Restauração informou que o forro foi retirado para manutenção programada.

Hospital da Restauração explica que retirada do forro de gesso fazia parte de manutenção programada (Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo recebido pelo Diario de Pernambuco nesta terça-feira (22) mostra uma área na parte de trás do Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife, com o forro aparentemente removido. As imagens sugeriam um possível desabamento e, segundo as informações que as acompanhavam, três salas teriam sido atingidas: Saúde do Trabalhador, Nuaps e Brigada de Incêndio.

Procurado pelo Diario de Pernambuco, o Hospital da Restauração informou que não houve queda de teto em nenhuma sala da instituição. Segundo o HR, o que ocorreu no local foi a remoção do forro de gesso, que já estava programada para a realização de manutenção no espaço.

Outros episódios

O HR já registrou outro episódio envolvendo estruturas do teto neste ano. Em maio, parte do forro do 7º andar da unidade desabou após fortes chuvas. Na ocasião, não houve registro de feridos.

O novo relato ocorre no mesmo dia em que a vice-governadora Priscila Krause realizou uma vistoria nas obras de ampliação e recuperação do hospital. Segundo o Governo de Pernambuco, a intervenção recebe cerca de R$ 168 milhões em investimentos e inclui a reforma de diferentes setores da unidade.

