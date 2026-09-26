Homem é preso em Jaboatão dos Guararapes após quase 6 anos foragido

Fugitivo do sistema prisional do Distrito Federal, homem foi condenado a mais de 16 anos de prisão

A FICCO/PE é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais ((DIVULGAÇÃO/PF))

Um homem foragido do sistema prisional do Distrito Federal (DF) foi capturado em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), na última sexta-feira (25). A prisão foi decretada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (Ficco/PE).

Natural de Brasília (DF), o criminoso, de 34 anos, cumpria pena superior a 16 anos. Ele foi condenado por roubo, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento falso e resistência. Cumprindo pena em regime semiaberto, em dezembro de 2020, o preso não retornou à penitenciária do DF.

As investigações revelaram que o homem utilizava identidade falsa e havia se estabelecido na RMR. A localização do foragido resultou de trabalho integrado de inteligência entre a Ficco/PE e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Distrito Federal (Ficco/DF).

O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A prisão cumpriu mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).