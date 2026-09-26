Troca de tiros entre policiais e suspeitos deixa homem morto e adolescente ferido

Terceiro suspeito conseguiu fugir e jovem de 17 anos segue internado sob custódia no Hospital da Restauração

Campo do Onze, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife (Reprodução: Google/Streetview)

Um confronto entre policiais militares e três suspeitos deixou um homem morto e um adolescente de 17 anos ferido, este levado ao Hospital da Restauração e internado sob custódia. Um terceiro suspeito conseguiu fugir do local.

A troca de tiros ocorreu na noite de quinta-feira (26), no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife, próximo ao Campo do Onze, campo society da região. Foram apreendidas duas armas de fogo, munições, artefatos explosivos, um celular e um carro por restrição por roubo/furto.

Todo o material e a ocorrência foram apresentados à autoridade da Força-Tarefa de Homicídios do Recife, unidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para adoção das medidas cabíveis.

De acordo com a Polícia Militar, os itens apreendidos dos suspeitos foram: uma pistola calibre 9 mm; uma pistola calibre .40; munições das duas armas; um veículo com restrição por roubo; 10 possíveis artefatos explosivos; e um celular.

