Três suspeitos por homicídio são presos em Araripina, no Sertão de Pernambuco

Operação Desnós cumpre mandado de prisão temporária e de busca e apreensão nesta sexta-feira (25)

Homem é preso na Operação Desnós, em Araripina (Divulgação/Polícia Civil de Pernambuco)

Três investigados por homicídio foram presos nesta sexta-feira (25) após deflagração da Operação Desnós. Eles são suspeitos de estarem envolvidos no homicídio de Luís Wendel Batista, ocorrido em 9 de junho deste ano em Araripina, no Sertão de Pernambuco.

O corpo da vítima foi localizado no Sítio Inácio, na zona rural do município. A investigação é realizada pela Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE) por meio da 24ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Araripina. A operação resultou no cumprimento de três mandados de prisão temporária e de mandados de busca e apreensão.

Duas prisões foram realizadas em Araripina e uma no município de São João d’Aliança, em Goiás. Durante as buscas, um celular também foi apreendido.

O terceiro investigado foi localizado no município de São João d’Aliança, no estado de Goiás, a partir das diligências realizadas pela Polícia Civil de Pernambuco. Após a localização, a PCPE articulou o cumprimento da medida judicial com a Polícia Civil de Goiás, que prestou apoio operacional e efetuou a prisão.

A Operação Desnós integra o conjunto de diligências realizadas pela 24ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Araripina para esclarecer as circunstâncias e a autoria do homicídio.