Homem é preso com 300 quilos de fios de cobre na Região Metropolitana do Recife

Suspeito de 48 anos foi autuado em flagrante por receptação qualificada; material estava escondido sob uma lona, na carroceria de um caminhão

300 quilos de fios de cobre foram apreendidos (Divulgação/PCPE)

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante, pela Polícia Civil de Pernambuco, por receptação qualificada, após a apreensão de 300 quilos de fios de cobre provenientes de furtos de cabos elétricos, equipamentos de ar-condicionado e cabos de telecomunicações.

“Desde a semana passada estamos investigando grupos especializados em furto e receptação de fios de cobre. Na quarta-feira (12), conseguimos autuar em flagrante o receptador com 300 quilos de fios”, disse o delegado Paulo Berenguer, gestor da 3ª Delegacia Seccional de Polícia (Desec), durante entrevista nesta sexta-feira (14).

O homem estava sozinho em um caminhão. O cobre estava escondido sob uma lona, na carroceria do veículo, dentro de diversos sacos, junto a vários objetos metálicos.

De acordo com o delegado, o prejuízo financeiro é estimado em cerca de R$ 20 mil. “Mas, para a sociedade, o prejuízo é muito maior, porque interrompe serviços essenciais, como o fornecimento de energia e de internet”, afirmou.

Berenguer ressaltou que uma nova lei, aprovada este ano, dobrou a pena para o crime de receptação. “Ela passou de seis para 16 anos. É uma pena forte, exatamente para desestimular esse tipo de crime”, afirmou.

Sobre o modus operandi, o delegado explicou que, em regra, a subtração desse tipo de material é praticada por pessoas em situação de rua e/ou envolvidas com o uso de entorpecentes.

“Essas pessoas subtraem o material e levam para ferros-velhos clandestinos. Mas a Diretoria Integrada Metropolitana desenvolve uma operação intitulada Tentáculos, justamente para coibir essa prática criminosa na Região Metropolitana do Recife (RMR)”, explicou.

O gestor policial ressaltou ainda a importância de registrar o boletim de ocorrência para que a polícia tome conhecimento dos fatos e possa iniciar as investigações.