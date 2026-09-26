Homem procurado por agredir idoso é preso em Petrolina com simulacro de arma de fogo e drogas

Suspeito tentou fugir, mas foi interceptado por policias militares da região

Simulacro de arma de fogo e drogas foram apreendidos (Divulgação/Polícia Militar)

Um homem procurado por espancamento a um idoso foi preso após tentar fugir na noite dessa sexta-feira (25), em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Policiais militares do 2ºBIEsp receberam informações do suspeito, que já era alvo de buscas por parte do efetivo, e seguiram com as investigações.

A polícia visualizou o homem e, durante a tentativa de abordagem, ele começou a fuga. Após o acompanhamento policial, ele foi preso e com ele foram apreendidos:

um simulacro de arma de fogo;

30g de maconha;

3 invólucros com cocaína

e 30 pedras de crack.

A PM informou que a ocorrência foi encaminhada à 213ª Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as medidas legais cabíveis.







