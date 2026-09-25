Linha Centro do Metrô do Recife segue fechada na manhã desta sexta-feira (25)

CBTU havia previsto retomada da operação às 5h, mas informou que serviços de recuperação da rede aérea continuam; nova previsão de reabertura é para às 9h

Metrô do Recife (Mauricio Ferry/ DP Foto)

A Linha Centro do Metrô do Recife permanece fechada na manhã desta sexta-feira (25). A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) havia informado que a operação seria retomada normalmente às 5h, mas os trabalhos de recuperação da rede aérea entre as estações Tejipió e Barro ainda não foram concluídos.

Segundo a CBTU, devido à complexidade dos serviços, a operação comercial da Linha Centro deverá ser iniciada por volta das 9h, após a conclusão dos trabalhos e a retirada do veículo de manutenção que permanece no trecho.

Na tarde da quinta-feira (24), parte da Linha Centro chegou a voltar a operar em via singela entre as estações Werneck e Coqueiral. Nesse modelo, apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos, o que provoca aumento no tempo de espera.

O problema começou após uma árvore cair sobre a rede metroviária por volta das 3h da quinta-feira. O incidente interrompeu a circulação e deixou 19 estações fechadas.

Ônibus emergenciais

Para atender os passageiros afetados pela interrupção do metrô, o Consórcio Grande Recife ativou três linhas emergenciais:

238 – TI Jaboatão / TI Barro;

858 – TI Joana Bezerra / TI Afogados / TI Barro;

2481 – TI Camaragibe / TI TIP.

Também foram reforçadas as linhas:

200 – TI Jaboatão (Parador);

2450 – TI Camaragibe (Centro).

A CBTU informou que as equipes de manutenção seguem trabalhando para concluir os serviços e normalizar a circulação dos trens.