Linha Sul do Metrô do Recife é interrompida após problema elétrico

Estações foram fechadas às 18h15 desta quarta-feira (16); CBTU informou que ainda não há previsão para normalização da circulação

Descarrilamento de um trem foi comunicado ao Diario de Pernambuco ao longo da tarde desta quarta-feira (16) (Divulgação)

Todas as estações da Linha Sul do Metrô do Recife foram fechadas às 18h15 desta quarta-feira (16) após problemas elétricos na rede aérea, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

A falha provocou a paralisação da circulação dos trens no trecho entre Recife e Cajueiro Seco. De acordo com a CBTU, equipes de manutenção foram acionadas para realizar os reparos necessários.

O Centro de Controle da companhia também atua para tentar restabelecer a operação. Até o momento, não há previsão para a normalização do serviço.

A CBTU informou que novas atualizações serão divulgadas pelos canais oficiais da companhia.



Mais cedo, na tarde desta quarta-feira, a redação do Diario foi avisada sobre o descarrilamento de um trem, mas a CBTU informou que a interrupção das operações não está relacionada a esse problema. O veículo descarrilado não estava em operação e esse incidente ocorreu no pátio interno e não na Linha Sul.