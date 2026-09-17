Linha Sul do metrô do Recife é reativada após interrupção

Trens estavam parados desde a noite de quarta (16) e operação voltou a funcionar às 11h05 da manhã desta quinta (17)

Trens já voltaram a circular por todas as estações (Cadu Silva/ DP Foto)

A Linha Sul do metrô do Recife foi reativada às 11h05 da manhã desta quinta (17) após interrupção que começou na noite de quarta (16) devido a problemas elétricos na rede aérea entre duas estações.

Todas as estações da Linha Sul do Metrô do Recife estavam fechadas desde o início da noite quarta-feira (16), segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Danos elétricos foram verificados na rede aérea no trecho entre o Largo da Paz e a Imbiribeira. A falha provocou a paralisação da circulação de todos os trens no trecho entre Recife e Cajueiro Seco.

De acordo com a CBTU, equipes de manutenção foram acionadas para realizar os reparos necessários. A falha havia sido provocada por um dos trens.