No Grande Recife, homem é detido em carro roubado que teria sido trocado por roupas

O indivíduo alegou que adquiriu o veículo por R$ 114 mil por meio das redes sociais, em um site de comércio eletrônico, com R$ 20 mil pagos via Pix e o restante em roupas avaliadas em R$ 94 mil

Imagem ilustra carro roubado detido pela PRF (Divulgação / PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve, na última terça-feira (22), na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, um homem que estava em um carro roubado, adquirido por meio de um pagamento em Pix e outra parte em roupas.

De acordo com o detido, o veículo foi adquirido por R$ 114 mil. Desse total, R$ 20 mil foram pagos via Pix, enquanto o restante foi trocado por roupas avaliadas em R$ 94 mil.

A detenção do indivíduo aconteceu durante uma fiscalização realizada no km 19. Durante a ação, agentes da PRF abordaram o carro, que estava ocupado apenas pelo motorista. Na consulta, os policiais identificaram indícios de adulteração no veículo e descobriram um registro de roubo realizado no dia 7 de julho, no Recife.

O carro foi comprado pelo homem por meio das redes sociais, em um site de comércio eletrônico, segundo o indivíduo. O motorista e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jaboatão dos Guararapes, que irá investigar o caso.