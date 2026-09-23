Ônibus da linha Conjunto Catamarã bate em micro-ônibus em Piedade
Impacto quebrou o vidro traseiro do micro-ônibus. Não há informações sobre feridos
Publicado: 23/09/2026 às 07:56
Ônibus colide com micro-ônibus em Piedade (Foto: Diario de Pernmabuco)
Um ônibus da empresa Borborema, que fazia a linha Conjunto Catamarã (069), colidiu com um micro-ônibus do transporte complementar na manhã desta quarta-feira (23), na Avenida Bernardo Vieira de Melo, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A colisão aconteceu por volta das 6h30.
Com o impacto, o vidro traseiro do micro-ônibus foi quebrado. Os passageiros dos dois veículos precisaram desembarcar após a batida. Não há, até o momento, informações sobre feridos.
A colisão aconteceu nas proximidades de uma parada nas proximidades da Clínica Oral Sin e, minutos depois da batida, o ônibus da linha Conjunto Catamarã seguiu viagem com os passageiros. Já as pessoas que estavam no micro-ônibus precisaram embarcar em outro veículo.
Imagens feitas no local mostram que o vidro traseiro do micro-ônibus foi danificado parcialmente no lado esquerdo, onde a colisão aconteceu. Fragmentos ficaram espalhados dentro do coletivo.