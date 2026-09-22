Neoenergia identifica mais de 150 ligações clandestinas em cinco dias de operação em Petrolina

Mutirão realizado entre 7 e 11 de setembro encontrou mais de 30 irregularidades por dia e prevê recuperar energia suficiente para abastecer 4,1 mil residências por um mês

Equipes realizaram fiscalização para identificar ligações clandestinas em Petrolina (Foto: Neoenergia/ Divulgação)

A Neoenergia Pernambuco identificou mais de 150 ligações clandestinas de energia em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, durante uma operação realizada entre os dias 7 e 11 de setembro. O resultado representa uma média superior a 30 irregularidades encontradas por dia.

A ação contou com dez equipes da distribuidora e foi realizada a partir de um trabalho de inteligência, que identificou possíveis fraudes por meio da análise do consumo de energia. Entre os indícios estavam reduções bruscas no histórico de consumo, incompatibilidade entre o gasto registrado e o perfil do imóvel e desequilíbrios no balanço energético da rede.

Energia recuperada pode abastecer 4,1 mil residências

Segundo a Neoenergia, a expectativa é recuperar aproximadamente 500 MWh de energia após a regularização das unidades inspecionadas. O volume seria suficiente para abastecer mais de 4,1 mil residências durante um mês.

Além dos prejuízos ao sistema elétrico, as ligações irregulares podem provocar choques elétricos, curtos-circuitos, incêndios e outros acidentes, colocando em risco moradores e pessoas que circulam nas proximidades.

A Neoenergia Pernambuco também alerta que o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal. A prática pode ainda provocar sobrecarga na rede, comprometer a qualidade do fornecimento e aumentar a ocorrência de interrupções.

