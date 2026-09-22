Líder do tráfico no Ibura e suspeito de incendiar ônibus, integrante do PCC é preso no Janga

Foragido desde 2017, homem de 33 anos é investigado por três homicídios na Vila dos Milagres; Polícia Federal apura possível participação dele no incêndio de um coletivo na BR-101

ônibus da linha Barro/Prazeres incendiado durante um protesto na BR-101no último sábado (19) (Divulgação/PRF)

Um homem de 33 anos apontado pela Força Integrada Contra o Crime Organizado de Pernambuco (FICCO/PE) como liderança do tráfico de drogas no Complexo do Ibura, na Zona Sul do Recife, foi preso na segunda-feira (21), no Janga, em Paulista. A captura ocorreu dois dias após o incêndio de um ônibus na BR-101, na altura da Vila dos Milagres.

Segundo a FICCO, levantamentos preliminares indicam que a mobilização que terminou com o incêndio do coletivo teria partido do grupo comandado pelo suspeito. A eventual participação dele no episódio ainda será investigada pela Polícia Civil de Pernambuco.

A prisão foi realizada em ação integrada com a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DINTEL/PCPE), que cumpriu dois mandados de prisão preventiva. O homem estava foragido desde 2017, quando deixou de cumprir condições do livramento condicional.

Suspeito é investigado por três homicídios

Um dos mandados foi expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital por homicídio duplamente qualificado. Conforme a FICCO, ele é apontado como condutor da motocicleta usada em uma execução ocorrida em 19 de maio de 2021, na Vila dos Milagres.

O segundo mandado é referente a um duplo homicídio qualificado. Segundo as investigações, o suspeito seria um dos executores de dois homens mortos a tiros em 10 de abril de 2022, em crime atribuído à disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

O homem possui condenação definitiva por roubo majorado e responde ainda a processos por tráfico de drogas e outro crime contra a vida.

FICCO aponta liderança de célula do PCC

As investigações apontam o preso como líder de uma célula do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Complexo do Ibura, com atuação, segundo a FICCO, em áreas como Vila dos Milagres, UR-3, Pantanal, Fonte de Água Milagrosa, Monte Verde, Alto Dois Carneiros e Vacaria.

Ainda de acordo com a força-tarefa, o grupo disputa território com integrantes do Comando Vermelho. Em 2026, a 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios (3ª DPH/DHPP) registrou 23 homicídios consumados e cinco tentativas nas áreas apontadas como território de conflito.

Ônibus foi incendiado na BR-101

O coletivo da linha Barro/Prazeres foi incendiado no sábado (19). Os passageiros e o motorista foram retirados antes de o veículo. Ninguém ficou ferido.

A versão de que o incêndio teria sido articulado por integrantes do tráfico para simular um protesto também foi apresentada pela Polícia Militar. Segundo a corporação, o episódio teria ocorrido após a morte de um jovem durante uma ação policial na Vila dos Milagres. A investigação sobre a dinâmica do caso continua.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.

