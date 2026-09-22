Operação apreende camarões, animais silvestres e toneladas de madeira e minérios em nove estados

Agentes da PRF fiscalizam carga de madeira apreendida durante a Operação Sumaúma II (Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, na segunda-feira (21), a Operação Sumaúma II, voltada ao combate a crimes ambientais em nove estados brasileiros. Ao todo, foram registradas 170 ocorrências, com apreensão de cerca de 1 mil m³ de madeira ilegal, 135 toneladas de minério e 35 toneladas de camarão, além de outros materiais. Em Pernambuco, uma das bases da operação foi instalada em Salgueiro, no Sertão.

A ação começou no dia 12 de setembro e contou com a participação de mais de 100 profissionais, entre agentes da PRF e servidores de ambientais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Animais silvestres foram resgatados

Durante a operação, 267 animais silvestres foram resgatados, sendo 140 papagaios. Também foram apreendidas cerca de 29 toneladas de pescado e dois caminhões que transportavam 35 toneladas de camarão na carroceria.

A fiscalização também resultou na apreensão de 1,2 mil iPhones, dois aviões clandestinos e dois maquinários utilizados para extração de minério.

Operação ocorreu em nove estados

Além de Salgueiro, as ações foram realizadas simultaneamente em Balsas (MA), Vitória da Conquista (BA), Ji-Paraná (RO), Boa Vista (RR), Marabá (PA), Osório (RS), Vitória (ES) e Pontes e Lacerda (MT).

A Operação Sumaúma II correspondeu à etapa prática do Curso de Fiscalização Ambiental da PRF. Segundo a corporação, 74 profissionais recém-formados participaram da atividade, com apoio de equipes das unidades regionais.

A operação encerrou o ciclo de capacitação iniciado em 18 de agosto, com formação teórica e técnica na Universidade Corporativa da PRF, em Florianópolis (SC).

